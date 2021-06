Zdroj: Gizmochina

Společnost Huawei představila řadu smartphonů Nova 8 koncem loňského roku. Několik internetových bloggerů z Číny nyní přichází s informací, že by výrobce mohl sérii Nova 9 představit během období od srpna do října 2021.

Nova 9 bez 5G podpory

Spekuluje se, že řada Nova 9 bude z hlediska a designu podobná řadě Nova 8. Jen pro připomenutí, Nova 8 nabídla fotoaparáty v oválném designu, přičemž v horní části se nacházel hlavní senzor a pod ním následovaly další fotoaparáty.

Existuje možnost, že Nova 9 bude vycházet z designu Huawei P50. Telefon by kromě toho mohl nabídnout procesor Kirin 990E, který jsme mohli vidět třeba u Mate 40E 5G. K dispozici by však měla být jen 4G varianta, a to kvůli nedostatku čipů. Jinými slovy, Nova 9 může dorazit bez podpory 5G sítí.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Huawei pracuje na Nova 9, dorazit může už v létě

reklama reklama