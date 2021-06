Facebook chystá vlastní chytré hodinky s dvěma fotoaparáty

Facebook se zajĂ­má o vĂ˝robu vlastnĂ­ch chytrĂ˝ch hodinek, kterĂ© by dokonce mohly bĂ˝t pĹ™edstaveny příštĂ­ lĂ©to. ZařízenĂ­ nabĂ­dne displej se dvÄ›ma fotoaparáty, kterĂ© bude moĹľnĂ© oddÄ›lit od zápÄ›stĂ­ a poĹ™izovat s nimi fotky a videa, která lze sdĂ­let v celĂ© Ĺ™adÄ› aplikacĂ­ na Facebooku vÄŤetnÄ› Instagramu.Â

Fotoaparát na pĹ™ednĂ­ stranÄ› displeje hodinek bude primárnÄ› urÄŤen pro videohovory. Naopak druhĂ˝ 1080p fotoaparát s automatickĂ˝m ostĹ™enĂ­m na zadnĂ­ stranÄ› bude moĹľnĂ© použít k poĹ™izovánĂ­ záznamu. Hodinky pak budou vyrobeny z nerezovĂ© oceli. Myšlenka Facebooku je taková, aby uĹľivatelĂ© používali hodinky jako smartphone.Â

Hodinky budou podporovat pĹ™ipojenĂ­ LTE, takĹľe nebude nutnĂ© jej spárovat s telefonem. V prodeji budou v bĂ­lĂ©, ÄŤernĂ© a zlatĂ© barvÄ›. Facebook takĂ© plánuje, Ĺľe budou slouĹľit jako klĂ­ÄŤovĂ© vstupnĂ­ zařízenĂ­ pro plánovanĂ© brĂ˝le s rozšířenou realitou. PrvnĂ­ verze hodinek by mÄ›la bĂ˝t pĹ™edstavena příštĂ­ rok v lĂ©tÄ› a cenovÄ› by se mÄ›la pohybovat kolem 400 dolarĹŻ.Â

Zdroj: theverge.com

