Chrome 93 dostane nastavitelné tlačítko, již nyní ho lze vyzkoušet

Webový prohlížeč Chrome je vždy k dispozici v několika variantách. Pokud nechcete čekat, co nového přibude do stabilní verze, můžete si vyzkoušet novinky ve verzích Beta, Dev, Canary. I tak někdy Google zavede novinku poměrně nenápadně přímo do stabilní verze, jako se stalo v případě pořizování snímků obrazovek. Dnes zde máme novou funkci přidávající nastavitelné tlačítko.

Chrome Beta 92 přináší několik novinek

Chrome a jedno tlačítko navíc

Chrome Canary ve verzi 93 obsahuje novou funkci, která vám umožní si nastavit jedno tlačítko navíc u adresního řádku. Nečekejte zde takové možnosti, jako je tomu u fyzických dedikovaných tlačítek u smartphonů. Nabízí se zde čtyři volby, přičemž první je dynamická a zobrazuje akce dle používání prohlížeče Chrome. Postupem času se tak aplikace učí a snaží se nabídnout funkci, kterou používáte nejvíce.

Další možnosti jsou nová karta, sdílení a hlasové vyhledávání. Novinka je nativně deaktivovaná a pro její zapnutí je nutné jít do nastavení Chromu a pak do části Zkratka lišty v části Rozšířená nastavení. Zatím dochází k vývoji a k testování, takže i po aktivaci se nemusí funkce objevit. Případně je nestabilní.

Bohužel ne každý s touto verzí aplikace má k dispozici Zkratku lišty. Pro její aktivaci lze použít experimentální nastavení, kde musíte dohledat adaptive-button-in-top-toolbar-customization. Vzhledem k tomu, že se tato funkce objevuje ve verzi Canary, není ještě jasné, jestli se dostane do stabilního Chromu.

