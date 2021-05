Realme C11 (2021) nabídne úplné minimum

Levnou vstupenku do světa chytrých telefonů představuje čínská společnost Realme, která v generaci pro rok 2021 připravila nový model C11. Ve světovém měřítku se pomalu dostává do prvních obchodů a ani český trh by neměl být vynechán v pozdější době. Každopádně oproti předchůdci byste rozdíly spočítali na prstech jedné ruky.

Žádné zázraky nečekejte

Přední část disponuje 6,52palcovým IPS displejem s HD+ rozlišením a v poměru stran 20:9. Standardní výřez ve tvaru „Waterdrop“ obsadila základní 5megapixelová kamerka. O hlavní výkon se stará osmijádrový procesor SC9863 od Unisoc postavený vedle 2GB operační paměti RAM nebo 32GB interního úložiště, které aspoň nechybí podpora až 256GB paměťových microSD karet. Celkovou výdrž řídí 5 000mAh baterie napojena k microUSB portu.

Dozadu byla nasazena pouze dvojice fotoaparátů (13 + 2 MPx) a přisvětlovací LED dioda. Bohužel nikde nenajdete snímač otisků prstů. Výbavu završuje funkce dual-SIM, Bluetooth 5.0 Low Energy, 3,5mm sluchátkový jack či operační systém Android 11. Za prodejní cenu 2 435 Kč snad nelze očekávat ani více funkcí. Úplným závěrem můžeme dodat, že případní zájemci mají potom na výběr ze dvou barevných variant – modrá, šedá.

