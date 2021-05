Apple chystá skládací iPhone pro rok 2023

Apple podle všeho nadále usilovnÄ› pracuje na uvedenĂ­ svĂ©ho prvnĂ­ho skládacĂ­ho iPhonu, kterĂ˝ má nabĂ­dnout 8palcovĂ˝ flexibilnĂ­ OLED panel s rozlišenĂ­m QHD+. K pĹ™edstavenĂ­ by pak mÄ›lo dojĂ­t v roce 2023, uvedl analytik Ming-Chi Kuo.Â

Ming-Chi Kuo takĂ© dodal, Ĺľe skládacĂ­ smartphony se stanou tzv. „must-have“ pro všechny velkĂ© hráče na trhu. Apple má podle všeho velmi dobrou pozici, aby byl nejvÄ›tším prodejcem v tĂ©to kategorii. Jen v roce 2023 má Apple dodat aĹľ 20 mil. kusĹŻ.Â

ZařízenĂ­ má pĹ™ijmout dotykovĂ© Ĺ™ešenĂ­ TPK, kterĂ© vytvoří dlouhodobou konkurenÄŤnĂ­ vĂ˝hodu na trhu. Tato technologie bude totiĹľ potĹ™ebná pro budoucĂ­ skládacĂ­ zařízenĂ­, která budou podporovat vĂ­ce neĹľ jeden záhyb.Â

Zdroj: macrumors.com

