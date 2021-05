Nokia 5.4 – čistý a svižný systém je předností [recenze]

Zdroj: Dotekomanie

Na recenzi se nám dostal mobilní telefon Nokia 5.4, který vychází z nižší střední třídy a rozhodně to na trhu nebude mít jednoduché. Konkurence je totiž velmi silná, a především čínské značky tento model určitě v mnoha směrech zastíní lepšími parametry. Pojďme se tedy na tento telefon podívat více zblízka.

Realme 7 Pro – rychlostí umí překvapit

Nokia 5.4 – čtyřoká krasavice, která mohla nabídnout víc

Společnost HMD, pod kterou se značka Nokia ukrývá, se snaží přinášet na trh dostupné telefony. Staví především na tradici značky a také na dostatečném výkonu a parametrech při zachování nízké ceny. Nokia 5.4 cílí na segment střední nižší třídy a svým zpracováním a tím, co nabízí, to rozhodně potvrzuje. Tento model nabízí vše, co by současné chytré telefony měly nabídnout. Veliký displej, dostatek paměti RAM, výkonný procesor a slušný fotoaparát.

Balení a vzhled – klasika, která nepřekvapí

V balení tak, jak je již dnes tradicí, nic navíc nehledejte. Kromě telefonu se v něm nachází nabíjecí adaptér, kabel, jehla na otevření slotu pro SIM kartu a základní tištěná dokumentace.

Telefon na první pohled zaujme elegantním dojmem. Přední stranu tvoří 6,39palcový displej lemovaný subtilním rámečkem ve spodní částí zakončený, z našeho pohledu zbytečným, rozšířením, na kterém je umístěno logo. Displej má v levé horní části průstřel, ve kterém je umístěn přední fotoaparát.

Zadní stranu tvoří sice elegantní perleťový povrch, který se ale vzápětí ukazuje jako velmi nepraktický. Jak je z fotografií patrné, v hojném množství na něm ulpívají otisky a také prach. Pokud byste měli telefon v rámečku pověšený na zdi, bylo by to jistě hezké koukání, ale v praxi je to prostě magnet na otisky. Zádům dominuje kruhový panel fotoaparátu, který disponuje hned čtyřmi čočkami. Vedle něj je pak umístěna přisvětlovací LED dioda. Pod ním je umístěna čtečka otisku prstů.

Na bocích jsou pak umístěna ovládací tlačítka. Na pravém boku se nacházejí tlačítka pro ovládání hlasitosti a zapnutí/vypnutí telefonu. Na levém boku nalezneme dedikované tlačítko pro spuštění Google asistenta (nelze přenastavit) a slot pro vložení SIM karty a SD karty. Z praxe se ukázalo, že jsou tlačítka ergonomicky dobře umístěná a dobře se ovládají při držení telefonu v jedné ruce.

Displej a výkon

Nokia 5.4 se může chlubit velikým displejem, jehož úhlopříčka je slušných 6,39 palců. Na dnešní dobu již relativní standard. Pokud jste však vyznavači spíš kompaktních rozměrů, tento telefon nebude nic pro vás. Co bychom ale vytkli displeji, je jeho rozlišení. Na takto veliký displej je již v dnešní době HD+ rozlišení málo. Konkurence v této cenové relaci nabízí zcela běžně FULL HD i vyšší. Rastr zobrazení je viditelný pouhým okem a obnovovací frekvence 60 Hz již také příliš nepotěší.

Barevné podání je kvalitní, a pokud neočekáváte zázraky, budete spokojeni. Na sledování videí ve FULL HD ale budete muset zapomenout. Je to u takto velikého displeje opravdu škoda.

Výkonnostně na tom Nokie není špatně, ale extrémní výkon nečekejte. Ve výbavě se nachází procesor Snapdragon 662 se solidním výkonem, kterému sekunduje 4GB paměť RAM. Interní úložiště má kapacitu 64 GB, což by mělo většině uživatelů stačit. Pokud ne, je možné úložiště rozšířit pomocí SD karty o dalších 512 GB.

Baterie – dvoudenní výdrž?

Baterie je z dnešního pohledu poměrně zásadním prvkem. Její dostatečná kapacita nám říká, zdali budeme schopni telefon využívat bez obav po celý den, nebo bude nutné sebou radši nosit nabíjecí kabel, nebo powerbanku. Nokia 5.4 je vybavena baterií s kapacitou 4 000 mAh. Na telefon s takto velikým displejem to není mnoho. Ačkoliv výrobce říká, že bychom se měli bez problémů dostat na dvoudenní výdrž, v praxi je výdrž nižší. Při intenzivním používání počítejte s klasickou jednodenní výdrží. Při troše štěstí se lze dostat na výdrž i vyšší. Nabití telefonu zabere přibližně 2 hodiny a je zajištěno pomoci kabelu s rozhraním USB-C.

Konektivita a čtečka otisku prstů

Nokia 5.4 má, co se konektivity týče, vše potřebné ve své výbavě. Nechybí podpora LTE standardu pro rychlé datové přenosy. Telefon je vybaven konkrétně LTE kategorie 4, která umožňuje datové přenosy až rychlostí 150 Mbps. Nechybí ani podpora Wi-Fi. Zde je pouze škoda, že není podporováno 5GHz pásmo.

Mezi další patří pak podpora GPS a GLONASS, Bluetooth 4.2 a NFC. Telefon je vybaven i čtečkou otisku prstů. Mile nás překvapila její spolehlivost a rychlost. Prakticky se nám nestalo, že by nedošlo k odemknutí telefonu na první pokus. Čtečka je umístěna na rozumném místě, a proto z pohledu jak ergonomie, tak i funkčnosti, sklízí plný počet bodů.

Fotoaparát – čtyři čočky neznamenají lepší kvalitu

Nokia je známá svými kvalitními fotoaparáty. Dlouhá léta jsme byli zvyklí na kvalitu optiky od společnosti Carl Zeiss a technologii PureView u modelů Lumia. Tato doba je již pryč. Nokia nyní vystupuje pod značkou HMD a mnohé se změnilo. I tak se ale snaží minimálně po stránce designu vybočit z řady. Design ale, jak ukazuje praxe, není vše.

Kruhový panel umístěný na zádech telefonu čítá hned čtyři čočky. Hlavní čočka disponuje rozlišení 48 MPx. Doplňují jí pak čočky pro zachycení hloubkové ostrosti, pořízení makro snímků a ultraširokých snímků. V praxi ale tyto přídavné snímače nepodávají příliš oslňující výsledky.

Za dobrého počasí jsou fotografie dobré a v podstatě bychom jim nic nevytknuli. Pokud ale budeme fotky pořizovat za horších světelných podmínek a v noci, snímky trpí poměrně velikým zašuměním a neostrostí. Pro pořizování videa slouží hlavní 48MPx snímač, který videa zaznamenává ve FULL HD kvalitě s frekvencí 60 snímků za vteřinu. Bohužel kvalita videa i při relativně slušné snímkovací frekvenci příliš neuchvátila.

Pro pořizování selfie fotografií poslouží přední fotoaparát, který je integrovaný přímo do displeje a jeho rozlišení činí 16 MPx.

Operační systém – čisté a svižné prostředí

Nokie jsou již tradičně vybaveny čistým systémem Android. Ten se v telefonu nachází ve verzi 10. Systém funguje svižně a po této stránce jsme měli z telefonu velmi dobrý pocit. Softwarová výbava je základní a patří do ní jen to nezbytné, co pro používání potřebujete. Vše ostatní lze doinstalovat z obchodu Google Play a tak by to mělo být. Nokia má za toto u nás plusové body navíc.

Výrobce garantuje až dvouletou záruku na pravidelný update softwaru a tříletou záruku na pravidelné měsíční aktualizace a zabezpečení systému. Pokud tedy hledáte telefon, který bude fungovat svižně a bez větších problémů, Nokia 5.4 je tou správnou volbou. Odladěné prostředí je její velikou předností.

Závěrečné hodnocení

Nokia 5.4 rozhodně není špatným telefonem. V podstatě jí nechybí nic, co by měl současný moderní telefon mít. Má ale několik much, které jí rozhodně nestaví na přední příčky ve své třídě a rozhodně se nedá říct, že by měla oproti konkurenci výhody. Slabinou je displej, u kterého bychom očekávali v dnešní době jako standard FULL HD rozlišení. Vzhledem k ceně, za kterou se Nokia prodává, bychom čekali i výkonnější hardware – 4 GB RAM už je dnes také na hraně. Konkurence dnes nabízí mnohem výkonnější telefony.

Na druhou stranu u Nokie oceňujeme čistý a svižný systém, který funguje na výbornou. Otázkou samozřejmě je to, jak bude, vzhledem k hardwarové výbavě, fungovat poté, co do systému nainstalujeme větší množství aplikací.

Jako přímého konkurenta bychom mohli zcela jistě zmínit Realme 7, který nabízí FULL HD displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, 8 GB RAM a 128 GB vnitřní úložiště.

Co se nám líbilo?

svižné a odladěné prostředí

dobře fungující čtečka otisku prstů

kvalitní dílenské zpracování

Co nás zklamalo?

displej s rozlišením pouze v HD+

fotografie a video v průměrné kvalitě

lesklý povrch, který se špiní otisky a ulpívá na něm prach

paměť RAM a vnitřní úložiště by mohly být vyšší

Specifikace Nokia 5.4

displej: 6,39 palců, 720 x 1520 pixelů (HD+), 2.5D

procesor: Snapdragon 662

4GB / 6GB RAM

úložiště: 64/128 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 10

Foťáky: zadní – 48 MPx 5 MPx, širokoúhlý 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na zádech

3.5 mm audio jack, FM Radio, OZO audio, Qualcomm aptX Adaptive

rozměry: 160,97 × 75,99 × 8,7 mm, 180 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

baterie: 4000 mAh + 10W



Domů » Články » Android » Nokia 5.4 – čistý a svižný systém je předností [recenze]

reklama reklama