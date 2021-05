iQOO Neo 5 Lite oficiálně aneb když se nesáhne na výkon

iQOO Neo 5 Lite; iQOO

Mnoho firem má v dnešní době nějakou svou subznačku. Vivo není výjimkou a ačkoliv již začíná ve větší míře působit v Evropě a také u nás, tak se stále stará o sérii mobilů iQOO. Dnes zde máme další přírůstek v podobě iQOO Neo 5 Lite.

Ořezáno, ale na výkonu

iQOO Neo 5 Lite vychází z modelu iQOO Neo 5 a slovíčko Lite by mohlo napovídat, že se se bude jednat o ořezanou verzi. To do jisté míry platí, ale firma nesáhla na operační paměť, procesor a úložiště. Stále se tak nabízí Snapdragon 870.

Lite verze má odlišný displej. Firma se rozhodla použít LCD panel s frekvencí 144 Hz, což si vyžádalo také přemístění čtečky otisků prstů. Nově se nachází na boční straně. Dále došlo ke změně foťáků na zadní straně. Například již zde není optická stabilizace obrazu.

Úpravou prošla i baterie. Tentokrát došlo k navýšení na 4500 mAh, ale rychlost byla snížena na 44 W, což i tak rychle nabije mobil. Celkově se tak dá říci, že se firma zde soustředila na spíše na výkon a mírně oslabila mobil v oblasti fotografických schopností.

Specifikace iQOO Neo 5 Lite

displej: 6,67 palců, 2408 × 1080 pixelů (Full HD+), LCD, HDR10+, 144Hz

procesor: Snapdragon 870

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)

Android 11 + Origin OS

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.85, EIS 8 MPx, 120°, f/2.2 2 MPx, makro přední – 16 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů na boku

USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio

rozměry: 163,97 x 75,53 x 8,93 mm, 194 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 44W

Základní model iQOO Neo 5 Lite má nastavenou cenu na 2299 juanů, což je v přepočtu přibližně 7 450 Kč. Pokud se novinka dostane do Evropy, mohla by se cena pohybovat kolem 9 700 Kč, což je tak akorát za takto vybavený smartphone s podporou 5G.

