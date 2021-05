Huawei zřejmě změní strategii, hardware už nebude na prvním místě

Zdroj: Huawei

Sankce ze strany USA na společnost Huawei stále trvají a asi se jen tak nedočkáme konce. Už nyní jde vidět dopad na samotnou společnost, zejména při pohledu na aktuální situaci na trhu se smartphony, ale není to jediný sektor, kde se firmě přestává dařit. Kvůli nemožnosti přímé spolupráce s Googlem jsme se dočkali značného vývoje vlastních softwarových služeb a také operačního systému Harmony OS. Ten se asi stane důležitějším produktem, než jsme mohli očekávat.

Software a služby na prvním místě

Současná verze Harmony OS je založena stále na Androidu, ale postupem času se máme dočkat zcela nového a nezávislého systému. Nepůjde jen o operační systém, bude se jednat o celý ekosystém, jelikož Harmony OS najdeme v nejrůznějších produktech a půjde hlavně o propojení. Huawei čeká nelehká cesta, ale nabízí se poměrně dobrý trh v podobě Číny, kde se může stát dominantním systémem, pokud se připojí více tamních společností.

Huawei Harmony OS 2.0 je nakonec založen na Androidu

Podařilo se zachytit interní memo od Ren Zhengfei, CEO společnosti Huawei. V něm konstatuje, že právě vývoj softwaru by se měl stát číslem jedna pro samotnou společnost. Hlavním důvodem jsou aktuální sankce, které zpomalily vývoj hardwaru a bude dlouhou dobu trvat, než se Huawei dostane na úroveň před sankcemi.

Ren také poukazuje na open source trh, od kterého by se společnost měla učit a inspirovat. Cílem by mělo být vytvoření co největšího softwarového ekosystému do doby, než Huawei bude moci konkurovat i po hardwarové stránce. Zaměření na software by tak mohlo působit jako přechodné období, ale možná právě sankce ze strany USA zapříčiní vytvoření velké softwarové konkurence, která bude růst na čínském trhu.

Dá se tedy předpokládat, že Huawei se soustředí na ostatní společnosti a bude je chtít zlákat na svou stranu, tedy na využívání softwaru a služeb od Huawei.

