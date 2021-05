GUG květen – 45min.cz a Flutter hackathon

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

Zprávy z komunity

Minimálně dvakrát ročně se v GUGu scházíme, abychom se podívali co nás čeká v nejbližším půl roce. Projdeme témata, která nás pálí, co nám dělá radost, co nám vrtá hlavou a taky je to důležitý neformální čas na pokec načerpání inspirace a energie do všech aktivit, které nás čekají. Skvělá atmosféra byla ve vzduchu i když jsme 10. dubna byli opět „spolu každý sám u obrazovek.“ Díky, že jste i vy s námi! / Už potřetí jsme se sešli s téměř 300 z vás abychom vás provedli Google nástroji pro neziskovky. Záznam z akce je zde, rozcestník všech materiálů a videí od Google zase tady.

Nejbližší akce

45min.cz – platforma pro videokurzy

„Naši“ Dan Thaisz, Martin Krček a Pavel Hodál založili novou platformu pro všechny z vás, kteří školíte. Můžete zde prezentovat a pořádat vaše vlastní videokurzy. Podívejte se na web a přijďte na meetup 7. května v 15:00 kde se dozvíte, jak se můžete zapojit.

Flutter hackathon – 4.-5. června

Programovací maraton pro začínající i zkušené programátory, kteří si chtějí vyzkoušet Flutter, Firebase či Flame. Radit a fandit jim budou mentoři z Google a další mezinárodní experti. Buďte u toho taky! Akce je online a registrace je zdarma.

Tipy a triky

Česko je první zemí střední a východní Evropy a zároveň teprve sedmou zemí na světě, kde je nyní dostupný Výběr Zpráv Google. / Přehled novinek od Apple v 60 vteřinách. / Google Meet má spoustu nových užitečných funkcí. / V GUG.cz rádi používáme streamovací platformu StreamYard. Tady jsou záznamy z jejich posledního Summitu, je tam mnoho inspirace. / Stack je nový nástroj na skenování dokumentů a analýzu textu. Vznikl v experimentální labolatoři Area 120, která patří Google. Kromě fulltextového vyhledávání v naskenovaných dokumentech a biometrických zámků pro větší bezpečnost nabízí, i další zajímavé funkce.



Domů » Články » GUG květen – 45min.cz a Flutter hackathon

reklama reklama