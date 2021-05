Asus odhalil tablet Adolpad 10 Pro

Zdroj: Asus

Společnost Asus spouští předprodej nového tabletu s názvem Adolpad 10 Pro, který se výjimečně nezaměřuje na žádnou konkrétní skupinu uživatelů. Výrobce jej doporučuje jen jako vhodnou volbu ke konzumaci multimediálního obsahu. To se také promítá v seznamu specifikací, kde naleznete kvalitní displej nebo dostatečně velkou baterii. Vše podtrhuje velmi rozumná cena.

Novinka pro masy

Za částku v přepočtu 5 297 Kč dostanete zařízení s 10,1palcovým IPS displejem v poměru stran 16:10 a FullHD+ rozlišením. Menším přešlapem je více než rok starý procesor MT8183 od MediaTeku, k němuž byla připojena 4GB operační paměť RAM a 128GB interní úložiště. Baterie s kapacitou 7 300 mAh by měla podle Asusu vydržet až šest hodin v nepřetržitém provozu.

Pro videohovory využijete 5megapixelový senzor, zatímco záda nesou 8megapixelový fotoaparát s LED bleskem. Softwarovou výbavu obstarává operační systém Android 10. Mezi ostatní prvky výbavy můžeme ještě zařadit slot pro paměťovou microSD kartu (do 512 GB), USB-C port či 3,5mm sluchátkový jack. První kusy do obchodů zamíří začátkem května, a to ve dvou barevných variantách (šedá, zelená). Dostupnost u nás není známa, ale pod jiným názvem ji nelze vyloučit.

