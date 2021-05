Google potvrdil existenci Pixel Buds A [aktualizování]

Pixel Buds; Zdroj: Google

Aktualizováno 5. 5.

V nočních hodinách se objevil na oficiálním účtu Googlu na sociální síti Twitter nový příspěvek lákající na nová sluchátka Pixel Buds A-Series. Záhy ale došlo ke smazání, jelikož ještě nenastal čas představení. Sluchátka se oficiálně představí pravděpodobně až na konferenci Google I/O. Zatím není jasné, co nabídnou, případně co jim bude chybět oproti dražším modelům. Jak je ale vidět, tak minimálně přijdou v jiných barvách.

Aktualizováno 7. 4.

Sotva se objevily první náznaky příchodu levnějších sluchátek Pixel Buds A, tak zde máme pravděpodobně první obrázek. Ten pochází od samotného Googlu, který jej asi nechtěl jen tak vypustit. Jde vidět, že rozdílů bude minimum, ale například jednobarevné provedení se v podstatě potvrzuje. Samotná krabička bude jiná. Má totiž indikační diodu nahoře. Současný model ji má dole. Více informací zatím není známo.

Původní článek 5. 4.

Google se snaží se svou hardwarovou divizí zaujmout silné postavení na trhu s produkty. Dobře se daří například chytrým reproduktorům a dalším doplňkům v segmentu chytré domácnosti. Například ale mobilní telefony jsou spíše na chvostu, zejména kvůli omezené dostupnosti. Zde se ale odehrála dobrá strategická změna uvedením cenově dostupnějších modelů s přívlastkem A v názvu. Zřejmě se dočkáme podobného kroku i v segmentu bezdrátových sluchátek.

Pixel Buds A

Google Pixel Buds byla představena v roce 2019 a očekává se druhá generace někdy v tomto roce. Jsou zde ale informace, i ve zdrojových kódech aplikací od Googlu, že se dočkáme ještě jednoho modelu. Ten by měl nést označení Pixel Buds A. Jsou zde reference na to, že by se mělo jednat o stejnou strategii značení jako u smartphonů Pixel. Sice neznáme cenu, ale lze odhadovat, že se bude jednat o levnější model. Původní Pixel Buds stojí i dnes 179 dolarů. Lze tak očekávat, že novinka bude mít nastavenou částku pod touto hranicí.

Co se týče funkcí, ví se, že budou mít dotykové plochy pro základní ovládání hovorů, přehrávání i vyvolání asistenta. Co se týče designu, budou sluchátka takřka identická s původním modelem. Google má ale představit novou paletu barev. Například bílá verze nebude mít některé prvky černé, vše bude sjednoceno do bílé barvy. Zelená verze také nabídne vše v této barvě.

Samozřejmě je otázkou, co zde nebude dostupné, nebo na čem bude Google šetřit, aby snížil samotnou cenu. Po softwarové stránce neočekáváme změny. Ostatně je Google znám, že cena u něj neznamená odebrání klíčových vlastností. To jde vidět u mobilů a jejich možností ve focení. K představení asi dojde s uvedením nového modelu Pixel 5a. Můžeme odhadovat, že odebere bezdrátové nabíjení u samotné krabičky.

