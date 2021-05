Google Asistent se naučí měnit barvy

Zdroj: Google

Google si stále pohrává s nejrůznějšími novinkami kolem svého chytrého asistenta. Například nedávno jsme vás informovali, že jeho aktivace bude možná skrze delší podržení tlačítka pro vypínání. Na toto rozšíření ale někteří nemusí čekat, jelikož několik výrobců ho již používá. Ukazuje se, že další změna se bude týkat grafické podoby.

Asistent v barvách

Již před rokem Google představil kompaktnější zobrazení asistenta, které nezabírá celou obrazovku. S příchodem Androidu 12 se dočkáme nových možností v rámci modifikace vzhledu systému. Některé části se budou moci zbarvit v odstínu dominantní barvy samotné tapety na ploše. Tuto změnu pravděpodobně použije Google i u svého kompaktního zobrazení asistenta.

Již nyní se podařilo jednomu vývojáři aktivovat chystané změny. Dle dostupných informací, bude právě menší okno asistenta v odstínu dominantní barvy tapety. Nyní jsou ale nachystány jen barvy zelená a modrá. Už ze samotných snímků obrazovek je jasné, že se na novince stále pracuje.

Podstatnější novinkou je ale sekce My Actions, kterou můžete vidět na druhém snímku obrazovky. Právě zde budou zobrazeny nejčastější události, které uživatel vykonává. Ve výsledku je tedy nebude muset znovu opakovat, stačí jen na ně kliknout. To by se mohlo hodit i českým uživatelům, kteří stále čekají na podporu češtiny. Ta sice byla mimochodem oznámena potichu v roce 2018, ale stále nemáme k dispozici informace, kdy se vlastně tohoto podstatného rozšíření dočkáme.

Nejde jen o zpřístupnění asistenta v češtině. Dle vyjádření společnost Google odhadujeme, že jakmile dojde k podpoře češtiny, mohli bychom se dočkat i podpory placení přes Wear OS. Kdy se tak ale stane, je stále ve hvězdách.

