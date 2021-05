Apple investuje do Corning, výrobce ochranných skel

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple se umí pochlubit u svých novinek nejrůznějšími vychytávkami i technologickými novinkami. Například představil pro svá zařízení nové ochranné sklo využívající nanokeramické částice. Apple uvádí, že s jedná o nejodolnější sklo pro smartphony, ale stále se jedná o sklo. V tomto týdnu Apple oznámil další investice do společnosti Corning, která stojí za vývojem a výrobou Ceramic Shield, skla pro Apple produkty.

Dalších 45 milionů dolarů

Apple se ve své tiskové zprávě pochlubil vlastnostmi skla Ceramic Shield s nanokeramickými částicemi, přičemž za vývojem a výrobou stojí právě Corning. Výrobce se může těšit z investice 45 milionů dolarů z fondu Advanced Manufacturing Fund společnosti Apple.

Finance mají být použity na rozšíření výroby v USA a samozřejmě na další vývoj ochranných skel. Možná se tak chystá další novinka nebo druhá generace Ceramic Shield. Samotná investice by měla také napomoci v zaměstnanosti a udržení pracovních pozic, případně rozšíření.

Sice se jedná o poměrně vysokou sumu, ale v porovnání s tím, co Apple napumpoval do firmy Corning za posledních několik let, tak se jedná o deseti. Z fondu Advanced Manufacturing Fund, který má na kontě 5 miliard dolarů, odešlo do firmy Corning za poslední čtyři roky již 450 milionů dolarů.

Apple tak pokračuje v dobré spolupráci a zajištění i té budoucí. Otázkou je, jestli tato investice nemá zajistit také dodávky budoucích skel pro ohebná zařízení, o kterýcg se v poslední době spekuluje.

