Exynos 2200 by mohl dostat GPU od AMD a v noteboocích být konkurencí pro Apple M1

Již v loňském roce se začínaly hromadit spekulace, že Samsung má spolupracovat se společností AMD, zejména pak v grafických čipech pro své procesory Exynos. Začátkem tohoto roku společnost Samsung potvrdila, že se prvního čipsetu vycházející z tohoto partnerství máme dočkat v letošním roce. Dle zpráv se má jednat o chystaný Exynos 2200, který by měl být hlavní konkurencí pro M1 čip od společnosti Apple.

Exynos 2200 vs. Apple M1

Když Apple představil svůj čip M1, uvedl, že se jedná o tzv. „čip pro všechno“, je tedy možné jej nasadit jak do macbooků, tak i například do iPadů, jako u nejnovějších iPadů Pro 2021. Stejnou strategii má zaujmout také Samsung se svým Exynosem 2200, který má být nasazen nejen do mobilních zařízení, ale také do chystaných notebooků.

Dle dostupných informací Samsung plánuje uvedení notebooků s použitým Exynosem 2200 v druhé polovině tohoto roku a jako systém má sloužit Windows 10. Nebylo by to poprvé, co Samsung představil notebook s procesory na bázi ARM architektury. Samsung Galaxy Book S má v sobě jako pohonnou jednotku Qualcomm Snapdragon 8Cx. Jednalo by se však o premiéru, kdy by tento výrobce do notebooku použil čipset, který je určen také pro mobilní zařízení.

Není prozatím jasné, zda se v letošním roce spatříme Exynos 2200 také ve smartphonu, je velice pravděpodobné, že první mobilní telefon s tímto procesorem bude až řada Galaxy S22, nicméně té se dočkáme až příští rok. První zařízení s nasazeným Exynosem 2200 tak má být právě notebook a mohl by tak pomoci získat představu o tom, na bychom se mohli těšit při nasazení do smartphonů.

