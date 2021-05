App Store je pro Apple zlatý důl, dokazuje Epic Games

Je veřejným tajemstvím, že App Store je pro Apple zlatým dolem. Každý kvartál mu obchod s aplikacemi přinese obrovskou sumu peněz. Společnost však nikdy nezveřejnila přesná čísla příjmů. U soudu Apple naposledy prohlásil, že tento druh podnikání nepočítá zisk a ztrátu pro jednotlivé produkty a služby.

Nový soudní proces (Apple vs. Epic Games) zřejmě odhalil věci, o kterých se Apple snažil mlčet. Konkrétně v roce 2019 měl App Store fungovat se ziskovou marží 78 %. Tento údaj pochází ze soudního jednání mezi Applem a Epic Games. Marže dokonce měla narůst ze 75 % na 78 %, a to za pouhý rok.

Epic Games se stále snaží dokázat, že Apple dosahuje nadměrných zisků, protože si drží monopol na trhu aplikací pro iOS a iPadOS. Epic dožaduje, aby soud donutil Apple snížit poplatky a umožnit fungování jiných platebních systémů a alternativních obchodů s aplikacemi v systému iOS.

Nutno podotknout, že k těmto informacím se zahraniční média dostala prostřednictvím bývalého zaměstnance, který měl před lety v Applu pracovat. Vzhledem k tomu, že si Apple bere provizi 15-30 % ze všech nákupů v aplikacích, zisková marže v rozmezí 70-80 % se nezdá být neuvěřitelná.

Zdroj: 9to5mac.com

