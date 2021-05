Apple odstranil přes 200 000 aplikací, porušovaly pravidla pro ochranu uživatelů

Před několika týdny vydala společnost Google několik zpráv o tom, jak zastavila nekalou aktivitu v obchodě s aplikacemi Google Play (v roce 2020). Nejpozoruhodnějším krokem je odstranění více než 100 000 vývojářských účtů. Apple nyní přišel s podobnou zprávou týkající se vlastního procesu kontroly pro App Store.

Apple poznamenal, že sofistikovanost a rozsah kybernetických bezpečnostních hrozeb v aplikacích se každým dnem zvyšuje, a proto má zavedeny přísné kontroly, jejichž cílem je omezit škodlivé aplikace v App Store. Naprosto zásadní součástí tohoto procesu je tým App Review, který dle pokynů a pravidel App Store odmítá či schvaluje obsah od vývojářů. Nutno podotknout, že App Review tým se vlastně ani nezastaví, neboť Apple neustále pokyny a pravidla upravuje s ohledem na neustále se vyvíjející prostředí hrozeb.

App Review v roce 2020 pomohl vývojářům přidat 180 000 aplikací, zatímco více než jeden milion nových aplikací a jeden milion aktualizací bylo zamítnuto. 48 000 z těchto aplikací bylo zamítnuto, protože obsahovaly nedokumentované funkce, zatímco 150 000 bylo zamítnuto, protože byly považovány za napodobeniny nebo obsahovaly funkce, které podváděly uživatele při nákupu.

Z App Storu (kategorie aplikace) bylo odebráno 95 000 aplikací, které využívaly taktiku návnad a přepínačů. 215 000 aplikací pak bylo zamítnuto, protože porušily soukromí uživatelů nesprávným zpracováním údajů o spotřebitelích nebo požadováním více oprávnění, než ve skutečnosti bylo požadováno.

Další základní součástí App Storu je systém hodnocení a recenzí. Na něm je závislá spousta uživatelů, systém jim totiž pomáhá při rozhodování o tom, které aplikace stáhnou nebo zakoupí. V roce 2020 společnost, pomocí kombinace umělé inteligence a lidí, prozkoumala více než miliardu hodnocení a recenzí, což vedlo k odstranění téměř 250 milionů z nich, a to kvůli nesplnění standardů Applu. Pokud jde o podvody s účty, Apple v roce 2020 vypověděl smlouvy 470 000 vývojářů a odmítl dalších 205 000 nových registrací kvůli podezření z podvodných aktivit. V průměru Apple detekuje a ukončí podvodné účty vývojářů do jednoho měsíce po registraci.

Zdroj: neowin.net

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!