Vraťte se do dětských let díky automatu s kaskádovými hrami SNK MVSX NEOGEO! [sponzorovaný článek]

V dnešní době se setkáváme ve většině případech s hrami pouze pro počítače, smartphony, tablety, nebo také herní konzole. I když dnešní hry mají mnohem propracovanější grafické prostředí, chybí jim jakýsi nádech nostalgie minulého století. Pokud patříte mezi milovníky starších arkádových her, potom by vám neměl uniknout kompaktní herní automat, který si můžete pořídit domů a zároveň jej s sebou převážet kamkoliv jen chcete.

Zahrajte si 50 skvělých her kdykoliv jen chcete

Herní automat NEOGEO v sobě ukrývá 50 kaskádových her, se kterými se dnes jinde setkáte jen těžko. Zahrát si můžete například veškeré díly King od Fighters, která obsahuje 10 her, metal Slug se šesti díly, Samurai showdown se šesti díly, Fatal fury s osmi díly, nebo také nespočet sportovních her. Obrovským benefitem je také přítomnost velkého množství tlačítek a joysticků, díky kterým automat mohou ovládat 2 hráči najednou a hrát tak proti sobě v reálném čase. Abyste měli perfektní přehled o veškerém dění, nechybí zde ani velký displej s úhlopříčkou 17 palců a také dvojice reproduktorů.

Základna, která skvělý dojem ještě více umocní

Hernímu automatu samozřejmě nesmí chybět také pořádná bytelná základna, která automat drží v klidu i při maximálním zapálení do hry. K tomu slouží právě podstavec, který doplní horní část automatu a společně tak vytvářejí jedinečný kus techniky, který vám bude nejeden kamarád závidět.

Jak herní automat tak i podstavec můžete zakoupit skrze internetová obchod Geekbuying.com. Herní automat NEOGEO vás vyjde na pouhých 498 eur, pokud ale využijete náš slevový kód NNNMVSXFR, zaplatíte pouze 449 eur. Podstavec si můžete pořídit za pouhých 92 eur, při použití kódu SNKEUBA ale zaplatíte jen 84 eur. Herní automat můžete zakoupit ZDE, podstavec kupujte ZDE.



Domů » Články » Vraťte se do dětských let díky automatu s kaskádovými hrami SNK MVSX NEOGEO! [sponzorovaný článek]

reklama reklama