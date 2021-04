TSMC má zvýšit cenu o 25 %, tento nárůst se může podepsat na cenách smartphonů

Zdroj: mexico-now.com

Nedávno se začalo spekulovat o tom, že TSMC, jakožto jeden z největších výrobců čipů na světě, by kvůli přetrvávajícímu nedostatku čipů mohl zvýšit ceny svých produktů až o 15 %. Navzdory spekulacím jsme se během prvního čtvrtletí tohoto roku však žádného cenového navýšení nedočkali, jak ale uvádí zpráva od United News, TSMC plánuje zvýšit cenu svých 12 palcových waferů (polotovarů pro výrobu čipů) o 40 dolarů.

Qualcomm údajně není schopen plně uspokojit poptávku po svých čipech

Historicky největší nárůst cen?

Pokud by se tyto prognózy vyplnily a ceny křemíkových waferů by skutečně vzrostly o 400 dolarů, znamenalo by to 25% nárůst cen, což by v pro společnost TSMC bylo největší zdražení produktů v historii.

Společnost však přesunula své výrobní kapacity především pro výrobu 5nm čipů, což bude mít za následek nejen větší vyšší výkon, ale zejména také větší energetickou účinnost. Pro příští rok se však předpokládá přechod na 3nm výrobní proces, v druhé polovině roku by pak tyto čipy mohly být také masově produkovány. Tento nový proces pak nabízí o 25-30 % lepší energetickou účinnost a také o 10-15 % vyšší výkon.

Nedostatek čipů však není to jediné co TSMC trápí, ve hře jsou také přírodní živly. Město, ve kterém společnost sídlí od minulého roku trpí prudkým nedostatkem vody, konkrétně dešťové, a tak byla nucena zajistit pro své zaměstnance a výrobu tankery s vodou, což jsou další náklady navíc, které se promítnou do koncové ceny produktů.

Chystá-li se společnost skutečně zvýšit ceny svých produktů o 25 %, znamenalo by to tak navýšení cen pro své odběratele, kterým TSMC slíbilo slevy, bohužel je ale muselo vzít zpět. Vyšší pořizovací cena se tak promítne nejen do výrobních nákladů smartphonů, ale zejména do cen pro koncové zákazníky.

