Výrobce čipů TSMC počítá s 3nm procesory za dva roky, plánuje už také 2nm

Tchajwanského výrobce čipů TSMC asi není třeba výrazněji představovat, v jeho továrnách se dnes vyrábí procesory pro většinu výrobců jako například Apple. Nedávno pak vešel do většího povědomí také v kauze Huawei vs USA. Nyní firma TSMC oznámila podrobnější plány výroby v nadcházejících letech a máme se rozhodně na co těšit.

Letos 5nm čipy, za dva roky pak 3nm

Již nyní se rozjíždí výroba čipů vyrobených 5nm procesem, prvním čipem bude pravděpodobně Apple A14. Přechod může přinést ve srovnání s dnešní 7nm technologií snížení spotřeby energie až o 30 procent při současném navýšení výkonu až o 15 procent.

Stejný pokrok snížení spotřeby a zvýšení výkonu má pak nastat za dva roky právě při přechodu na 3nm. Ten má proběhnout v druhé polovině roku 2022. Stále se pak budou používat tranzistory FinFET, zatímco Samsung využije jinou strukturu a to GAA (Gate-all-around tranzistory).

Zároveň již nyní TSMC začíná s přípravou zcela nové továrny pro 8000 zaměstnanců na výrobu čipů 2nm procesem, které již budou spoléhat na GAA strukturu. Ta je obecně považována za další krok ve vývoji. Kdy 2nm čipy dorazí zatím firma neoznámila.

Je pak otázka, kam bude vývoj dále směrovat, protože se již blížíme na hranici 1 nm. Jeden atom má přitom velikost 0,1-0,5 nm. Již 3nm někteří považují za konečnou hodnotu.

