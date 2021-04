Brutální slevy na Xiaomi telefony jen do dnešní půlnoci! [sponzorovaný článek]

Je tu Xiaomi Fan festival a s ním speciální Happy hours. Využít můžete extra slev na vybrané telefony značky Xiaomi, a to pouze do dnešní půlnoci! To ale není vše.

V rámci dnešního dne, tj. 6. února 2021, máte jedinečnou příležitost zakoupit Xiaomi telefony za extra nízké ceny. Například Xiaomi Mi 10T se slevou 4 000 Kč. Jak ale na takovou slevu dosáhnout? Jednoduše příslušeným kupónem, které najdete níže.

sleva 4 000 Kč na Mi 10T – použijte kód HAPPYHOUR4000

sleva 2 000 Kč na Redmi Note 9T – použijte kód HAPPYHOUR2000

sleva 1600 Kč na Redmi Note 9 – použijte kód HAPPYHOUR1600

sleva 1300 Kč na Redmi 9 – kód HAPPYHOUR1300

Kompletní modelovou nabídku naleznete na tomto odkazu.

Na internetovém obchodě Smarty probíhá ale ještě jedna akce. Od 6. do 18.4.2021 běží MiFan festival, který přináší 20% slevu na telefony – stačí použít kupón MiFan. Můžete si ale pořídit také eco produkty (koloběžky, váhy, hodinky a další) – v tomto případě bez kupónu, slevy jsou již v ceně.

Start prodeje nového Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Od dnešních 18:00 startuje také prodej zbrusu nového kousku Redmi Note 10 Pro. Vyšší model Xiaomi Redmi Note 10 Pro nabízí 6,67“ AMOLED FHD+ displej, osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 732G, 6 GB RAM, 128 GB úložiště, čtyřnásobný zadní fotoaparát 108+8+5+2 Mpx, přední 16Mpx fotoaparát, čtečku otisků prstů, Dual SIM, 4G/LTE, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, infraport, 5 020mAh baterii a 33 W rychlé nabíjení, Android 11.

Zakoupit si novinku můžete rovnou ZDE.



Domů » Články » Brutální slevy na Xiaomi telefony jen do dnešní půlnoci! [sponzorovaný článek]

reklama reklama