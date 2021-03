Qualcomm údajně není schopen plně uspokojit poptávku po svých čipech

Zdroj: androidauthority.com

Prozatím se trh s mobilními telefony nedostal do bodu, kdy by nebylo možné uspokojit celkovou poptávku kvůli nedostatku čipů do procesorů. Jak ale naznačuje zpráva od Reuters, Qualcommu začínají docházet výrobní kapacity a je tak možné, že v budoucnu nastane situace, kdy zkrátka poptávka po smartphonech přesáhne kapacity procesorů.

Qualcomm chystá odpověď na procesor Apple M1

Ohroženy zejména levnější modely od Samsungu

Jako první potencionální problém s nedostatečnou výrobní kapacitou zaznamenaly automobilky, jelikož do dnešních moderních aut je dnes instalováno také spousta elektroniky. Výrobci OEM zařízení tak zkrátka nejsou schopni uspokojit veškerou poptávku spotřebitelů.

Samsung, jakožto největší výrobce smartphonů vůbec, používá do svých smartphonů nejen své tovární Exynosy, ale zejména pak čipsety Snapdragon od Qualcommu. Není žádným tajemstvím, že nejvíce na odbyt jdou zařízení střední až nižší střední třídy, top modely by se tak do krize dostat neměly. Pro zařízení střední třídy je však horší dostupnost možná, jelikož poptávka po čipsetech Qualcommu je značně vyšší, než očekávaná.

Zpráva od Reuters také uvádí, že nedostatek komponent se již dnes začíná projevovat na produkovaném množství top modelu Snapdragon 888, není však jisté, zda to ovlivní počet vyrobených kusů top modelů nejen Samsungu, ale zejména také ostatních výrobců. Výkonní ředitelé některých společností se vyjádřili, že pro letošní rok mohou snížit dodávky svých smartphonů, pokud to bude nevyhnutelné. Konkrétní výrobci však uvedeni nebyli.

Během každoročního setkání investorů generální ředitel společnosti Qualcomm Cristiano Amon uvedl, že poptávka je vyšší než nabídka prakticky neustále, věří však, že společnost bude schopna splnit prognózy pro druhé čtvrtletí tohoto roku. Problémy má již také čínské Xiaomi, které i přesto, že nebere čipsety pouze od Qualcommu, ale také tchajwanského MediaTeku, i tak trpí nedostatkem čipsetů pro všechna svá zařízení.

Nedostatek výrobních kapacit a důležitých komponent se však netýká pouze výrobců mobilních čipsetů jako Qualcomm a MediaTek, ale již nějakou dobu je podobná krize pozorována například také u PC komponent, zejména pak v nedostatku grafických karet. Nezbývá tedy než doufat, že se situace co nejdříve zlepší, nižší nabídka se totiž může značně podepsat na finálních cenách komponent a také koncových zařízení.

