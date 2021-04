TCL chystá šest nových telefonů

Společnost TCL představila telefony TCL 20 SE a 20 5G na technologické výstavě Consumer Electronics Show (CES). Evan Blass, tedy velmi populární a důvěryhodný leaker, zveřejnil podrobnosti o budoucích zařízeních. Konkrétně má informace o šesti nových telefonech řady TCL 20. Čínský výrobce brzy představí telefony jako TCL 20 Pro, 20E, 20L, 20L+, 20S a 20Y.

S kódovým označením „Ottawa“ bude TCL 20 Pro 5G nabízet Full HD+ displej, procesor Snapdragon 750G a operační paměť o velikosti 6 GB. Zařízení by mimo jiné mohlo nabídnout 6,67palcový displej.

Tyto dva telefony mají být podle všeho poháněny čipovou sadou Snapdragon 662, přičemž podporovat budou Full HD+ rozlišení. S kódovým označením „Richland“ bude mít 20L 4 GB RAM, zatímco „Richland Pro“, tedy 20L+, 6 GB RAM. Oba telefony mají mít centrálně zarovnaný displej s malým výřezem.

Model 20S s kódovým označením „Miami Pro“ nabídne malý výřez v displeji, který nabídne rozlišení Full HD+. Přítomný bude procesor Snapdragon 665 a 4 GB RAM. Očekává se, že zařízení s označením „Hongkong“ bude podporovat rozlišení HD+, Helio P22 a 3 GB RAM. Výřez v displeji pak bude mít ve tvaru kapky vody. TCL 20Y (označení „HongKong Pro“ bude vybaven rozlišením HD+, Helio P22 a 4 GB RAM.

Už 14. dubna společnost uspořádá konferenci, na které všechny modely oficiálně představí.

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!