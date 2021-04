Samsung zřejmě chystá Galaxy Z Fold Tab

Zdroj: Dotekomanie.cz

Po mnoha letech jsme se dočkali první ohebných zařízeních, přičemž nedávno do tohoto segmentu naskočila společnost Xiaomi se svou novinkou Mi Mix Fold. Potenciální konkurence se ale rýsuje například v podobě TCL. Tato firma se zatím pochlubila prototypy a koncepty, přičemž ten poslední kombinuje několik technologií. Samsung ale nelení a zřejmě chystá Galaxy Z Fold Tab.

Galaxy Z Fold 3 nakonec nemá mít integrovaný stylus S Pen

Když jeden ohyb nestačí

Samsung zatím obsáhl kompletní portfolio, jelikož má v nabídce mobilní telefon, z kterého lze udělat menší tablet. Někteří by ho nazvali phabletem. Druhou kategorii zastupuje Galaxy Z Flip, což je malý mobil véčkové konstrukce. Dle spekulací se ale připravuje Galaxy Z Fold Tab, což by mělo být první větší zařízení s ohebným displejem.

Galaxy Z Fold 2 – beta verze budoucnosti [recenze]

Samsung chce vyřešit kompaktnost tím, že Galaxy Z Fold Tab bude mít celkem dva ohyby. Teoreticky budete mít možnost si rozložit menší tablet, případně při plném narovnání se nabídne možná zařízení s úhlopříčkou 10 až 12 palců.

Samozřejmě lze očekávat, že Galaxy Z Fold Tab bude při složeném stavu poměrně tlustý a nebude se dát považovat za mobilní telefon. Tento kompaktní tablet bude ale trpět na běžnou vadu ohebných zařízení. Jedna část bude permanentně vystavena okolním vlivům.

K představení zařízení by mělo dojít na konci tohoto roku a dostupnost by měla být v prvním kvartálu 2022. Dá se předpokládat, že specifikace budou na vysoké úrovni, a co se týče bonusových funkcí, trochu se hovoří o integrovaném stylusu.

