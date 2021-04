Zdroj: Dotekomanie.cz

Surface Pro 7 vs. Surface Pro 7+: který byste si měli koupit? [recenze]

Není to tak dávno, co Microsoft představil dva modely Surface Pro oddělené v názvu symbolem plus. Pokud vás zajímá, který z nich byste si měli koupit, následující odstavce vám odpoví. Surface Pro 7+ byl vydán po modelu Pro 7 a je nepochybně aktualizací.

Zatímco je tu s námi už rok, Surface Pro 7 nadále zůstává dobrou volbou, pokud potřebujete přenosný tablet, který lze použít jako notebook. Ještě lepší je, že na rozdíl od Surface Pro 7+ jej lze zakoupit za výrazně nižší peníz – například u Smarty.cz. Hledáte tedy zařízení do určitého rozpočtu, nebo chcete lepší výkon? Pokusím se co nejblíže specifikovat podrobnosti a rozdíly mezi těmito tablety a poté vám pomohu se případně rozhodnout, který z nich si pořídit.

Surface Pro 7 vs. Surface Pro 7+: podrobnosti

Nejedná se o typickou recenzi, kde bych detailně popsal jednotlivý model. V každé kategorii se ale pokusím co nejvíce přiblížit rozdíly mezi těmito modely. Surface Pro 7+ a Surface Pro 7 sdílejí mnoho stejných funkcí a komponent, takže rozdíly nemusí být někdy patrné.

Než tedy projdeme hlavní rozdíly, promluvme si o podobnostech mezi těmito tablety. Surface Pro 7+ a Surface Pro 7 používají stejné příslušenství: klávesnici Type Cover a stylus Surface Pen. Příslušenství ale není součástí balení, takže si musíte připravit minimálně dalších 5 000 Kč. Ovšem jsou akce, kdy maloobchodníci nabízí výhodné balíčky, ve kterých toto příslušenství najdete.

Designy těchto tabletů jsou téměř identické; níže ukáži několik rozdílů mezi nimi. Stačí ale vědět, že Surface Pro 7+ nenabízí velký redesign. Tyto modely mají také stejné nastavení přední a zadní kamery a duální reproduktory. Sdílejí dokonce stejné porty (USB-C, Surface Connect, USB Type-A, konektor pro sluchátka), i když má Surface Pro 7+ slot pro SIM kartu pro 4G LTE.

Surface Pro 7 vs. Surface Pro 7+: Ceny

Jelikož je Surface Pro 7 na trhu více než rok, logicky jsme zaznamenali výrazné poklesy cen a také vidíme více výhodných balíčků (např. Surface Pro 7 + příslušenství zdarma). Nicméně, Surface Pro 7 s procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM a 128 GB SSD stojí 28 990 Kč. Pokud se rozhodnete pro 256 GB úložiště, cena se zvýší 36 990 Kč.

Surface Pro 7 ale může být ještě dražší, pokud je nakonfigurován s procesorem Core i7, 16 GB RAM a 256 GB SSD – cena 45 990 Kč. Za 512GB úložiště si připlatíte dalších 12 000 Kč.

Surface Pro 7+ nenabízí mnoho výhod. Základní varianta stojí 27 490 Kč a je dodávána s procesorem Intel Core i3, 8 GB RAM a 128 GB SSD. Doporučuji si ale připlatit za procesor i5 – příplatek 3 000 Kč. Ale i v tomto případě se můžete dostat na opravdu velký peníz. Nejvybavenější model s procesorem Intel Core i7, 32 GB RAM a 1TB SSD vychází na 80 390 Kč.

V této kategorii za mě jednoznačně vítězí Surface Pro 7. Varianta plus je dražší a o tolik vybavenější není.

Surface Pro 7 vs. Surface Pro 7+: Design

Oba modely vypadají z dálky identicky. V jejich blízkosti ale uvidíte drobné rozdíly, které nabízí Surface Pro 7+. Novější model má pod stojánkem dvířka pro přístup k SSD. Úložnou jednotku můžete snadno vyměnit pomocí nástroje SIM (malé jehly dodávané se smartphonem). Když už mluvím o těchto nástrojích, Surface Pro 7+ má také slot pro SIM, podporuje totiž 4G LTE, zatímco Surface Pro 7 se spoléhá pouze na připojení Wi-Fi.

A je to. To jsou jediné vnější rozdíly mezi modely Pro 7 a Pro 7+. Oba jsou tenké, lehké tablety s flexibilním stojánkem a připojením pro volitelný doplněk klávesnice Type Cover. Robustní rámečky na Surface Pro 7+ nejsou o nic tenčí než na Pro 7, takže doufám, že nadcházející Surface Pro 8 získá vizuální aktualizaci. V této kategorii podle mého vkusu vede Surface Pro 7+.

Surface Pro 7 vs. Surface Pro 7+: displej

K této části nelze moc co dodat. Surface Pro 7 a 7+ mají 12,3palcový dotykový displej s rozlišením 2736 x 1824 pixelů. Na základě našeho testování používají oba stejné panely. To je moc dobře, protože displeje jsou jasné, živé a detailní. Překvapilo mě, že jsou dobré pro sledování filmů a televizních pořadů. Černá je opravdu černá, takže se nemusíte bát šedých odstínů.

Surface Pro 7+ pokrývá 75,5% barevného gamutu DCI-P3 a je živější než Surface Pro 7 (68,7%). Naopak displej Surface Pro 7 + dosáhl maximálního průměru jasu 358 nitů, čímž byl slabší než u Surface Pro 7 (395 nitů). V každém případě získáte opravdu pěkný displej bez ohledu na to, jaký tablet si vyberete. V této kategorii je to jasná remíza.

Surface Pro 7 vs. Surface Pro 7+: výkon

Největším rozdílem mezi Surface Pro 7 a Surface Pro 7+ je výkon pohánějící tyto tablety. Surface Pro 7+ využívá aktualizované procesory Intel Core 11. generace (Tiger Lake), které poskytují vyšší rychlost než čipy 10. generace v Surface Pro 7.

V mém testu dosáhl Surface Pro 7+ na skóre 4 825 (v aplikaci Geekbench 5.3) a překonal Surface Pro 7 (4 443 bodů) přibližně o 8,5 %. Oba tablety překonaly průměr prémiového notebooku (4 160), takže můžete očekávat dobrou rychlost od obou modelů. V průběhu testování jsem nezaznamenal limit výkonu, takže na kancelářskou práci jsou obě varianty skvělé.

V mém testu potřeboval Surface Pro 7+ 23 minut a 35 sekund na převod 4K videa na rozlišení 1080p pomocí aplikace Handbrake. To je o celých 10 minut rychleji než u Surface Pro 7 (32:47). 256GB SSD v Surface Pro 7+ je pomalý ve srovnání s jinými produkty v této cenové kategorii. Naopak je ale v rychlosti zápisu/čtení lepší než model Pro 7.

U Pro 7+ trvalo 1 minutu a 17 sekund převést 25GB soubor, což se rovnalo přenosové rychlosti 348,3 megabajtů za sekundu. 256GB SSD u Surface Pro 7 má nízkou rychlost 267,9 MB / s. Oba jsou mnohem pomalejší než průměr 606,1 u prémiových notebooků. S integrovanou grafikou Iris Xe je Pro 7+ dostačující pro základní 3D modelování nebo pro spuštění starších her. Ale ani jeden tablet není určen pro spouštění graficky náročných aplikací. V této kategorii vítězí Surface Pro 7+.

Surface Pro 7 vs. Surface Pro 7+: výdrž baterie

Další oblastí, kde Surface Pro 7+ „drtí“ starší model, je výdrž na jedno nabití. Surface Pro 7 v mém testu vydržel zhruba 7 hodin a 30 minut. O poznání lépe si ale vedla varianta s přídavkem plus, která se dostala na 8 hodin a 49 minut. Je to ale stále méně, než bych si u takového zařízení představoval. Jedná se o prémiová zařízení, která by měla vydržet alespoň 10 hodin. Věřím ale, že další generace bude o poznání lepší. V této kategorii pro mě vítězí Surface Pro 7+.

Surface Pro 7 vs. Surface Pro 7+: který je nejlepší?

Z těchto dvou modelů je lepší Surface Pro 7+, ale to neznamená, že bych jej doporučil. Hlavním faktorem při rozhodování by pro vás měla být cena. V současné době je Surface Pro 7 levnější než varianta plus se srovnatelnými specifikacemi. Pokud nepotřebujete vyměnitelné SSD nebo 4G LTE, doporučuji ušetřit nějaké peníze a jít do Surface Pro 7.

Ano, Surface Pro 7+ nabízí lepší výkon, ale pravděpodobně si při běžné práci tohoto rozdílu vůbec nevšimnete. Troufám si říci, že ani o hodinu a kousek lepší výdrž na baterii nestojí za finanční přirážku. Pokud ale pro vás nejsou finance důležité, Surface Pro 7+ je asi jasnou volbou.

