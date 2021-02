Exkluzivně: Vyzkoušeli jsme Mapy.cz v Android Auto

Foto: Dotekománie.cz

Naše redakce dostala exkluzivní příležitost vyzkoušet připravovanou aplikaci Mapy.cz pro všechna automobilová rádia s podporou funkce Android Auto. Společnost Google dlouho držela stranou vývojáře třetích stran od připojení jejich řešení mezi mapové a navigační systémy. Veškerý prostor patřil v podstatě jen dvěma vlastním aplikacím – Google Mapy a Waze. Právě teď přichází v této situaci důležitý zlom a česká firma Seznam nabídne své řešení všem uživatelům, kteří po tomto uvolnění už velmi dlouho volají.

Konečně, Android Auto míří do Česka a na Slovensko

Naplnění všech očekávání

Jestli jste dodnes jezdili s aplikací Mapy.cz v držáku telefonu, který nevzhledně trčel za průduch klimatizace, tak vás zanedlouho čeká příjemná změna, protože vývojáři ze Seznamu dostali zelenou ke vstupu mezi aplikace v Android Auto. Aplikace přizpůsobená autorádiu zrcadlí na obrazovku vše, co vidí běžný uživatel v klasické mobilní aplikací. Pro někoho možná jen malá změna, ale v reálném provozu jde o velký skok kupředu. Hlavně s maximálním přehledem o provozu a minimem učení toho, kam na co nově kliknout.

Foto: Dotekománie.cz

Po spuštění aplikace v nabídce se dostáváte do vstupní obrazovky, kde vlevo jsou situovány hlavní ovládací prvky a pravá část patří aktuální poloze s lupou pro vyhledávání míst. Pokud máte vyplněnou adresu domů a do práce, tak výběrem můžete jednoduše přejít přímo k navigování. Moje místa využívá uložené destinace z počítače nebo mobilní aplikace. Jak napovídá samotný název, tak poslední volba pracuje s posledními hledanými místy.

V režimu hledání lze hledat dle vlastní libosti, a to za pomoci klávesnice na displeji rádia nebo z telefonu po přepnutí přes tlačítko k tomu určené. To se nachází na klávesnici v první řadě hned za číslovkami. Také jsou k dispozici známé tipy na výlety, nejbližší restaurace či bankomaty. Jednotlivé body si uživatel dokáže zobrazit na celé mapě a tak si při plánování vybrat tu nejvhodnější cestu k místu.

Foto: Dotekománie.cz

Navigační systém je velmi jednoduchý, což jenom přihrává k maximálnímu přehledu. Žádné rušivé elementy rozhodně nebudou ohrožovat bezpečnost během cestování. Vidíte pouze nejpotřebnější informace – čas příjezdu, dobu cesty, vzdálenost od zvoleného místa, kdy a kam odbočit. Ještě před odjezdem si navíc jde projít celou trasu a v případě zvýšeného provozu vybrat jinou. Základem je vždy dopravní typ mapového podkladu bez možnosti uživatelské změny. Zobrazení při navigaci převzal z mobilní aplikace, čili nechybí například sklopený 3D pohled a přibližování podle rychlosti.

Foto: Dotekománie.cz

Mapy.cz přijdou, jednou

Zpřístupněná verze aplikace Mapy.cz pro Android Auto pro naši redakci sice nebyla v konečné fázi vývoje, ale přesto fungovala po celou dobu 14denního testování bez problémů a již by mezi uživateli plně obstála při běžném používání. I proto nemá momentálně smysl vydávat předčasná hodnocení, soudy či srovnávat s přímou konkurencí. Každopádně všichni uživatelé kvitující kvalitu mapových podkladů od Seznamu se nepochybně mají na co těšit. Nakonec musíme dodat, že přesné datum vydání do ostrého provozu nebylo zatím stanoveno, a tak nezbývá nic jiného, než pár chvil ještě vyčkat.

Foto: Dotekománie.cz



Domů » Články » Exkluzivně: Vyzkoušeli jsme Mapy.cz v Android Auto

reklama reklama