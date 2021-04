Aplikace iTest promění váš iPhone v Samsung s ochutnávkou Androidu

Zdroj: Dotekomanie.cz

S rostoucím podílem Apple na trhu s mobilními telefony se Samsung rozhodl jeho uživatele tak trochu navnadit na to, jaké by to bylo přejít na jejich značku telefonů. A proto přišel s aplikací iTest, která má za úkol stávající Apple uživatele tak trochu navnadit.

iTest: Samsung ve vašem iPhonu

Aplikace v podstatě vytváří emulované prostředí, které běží na telefonech od Samsungu. Aplikaci není nutné instalovat. Stačí pouze na stránkách itest.nz naskenovat QR kód a v prohlížeči přidat zástupce na plochu. Přes tohoto zástupce se pak již spustí emulace systému One UI. Nečekejme ale, že se bude jednat o prostředí se všemi funkcemi. Emulace má pouze ukázat, jak prostředí funguje a je doplněno o různé ukázkové animace toho, jak fungují jednotlivé aplikace, nebo fotoaparát a podobně. V prostředí fungují i ukázkové notifikace, nebo ukázkový hovor.

Samsung tak chce ukázat možnosti o které uživatelé Apple „přicházejí“. Graficky a funkčně je prostředí docela dobře doladěné. Na modelu iPhone XS, na kterém jsme aplikaci zkoušeli, vše funguje hladce a bez sekání. Otázkou je, jak bude emulace fungovat na starších a méně výkonných zařízeních. To, zdali se Samsungu podaří tímto marketingovým tahem nějaké uživatele přetáhnout k sobě, je otázkou.

