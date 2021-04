Microsoft údajně pracuje na nástupci Surface Duo s 5G, lepšími fotoaparáty a vylepšeným softwarem

Surface Duo; Zdroj: Microsoft

Microsoft Surface Duo bylo úplně první skládací zařízení od tohoto technologického giganta a bezpochyby jedno z nejzajímavějších zařízení minulého roku. Zda se jednalo myšleno v dobrém či špatném slova smyslu je však diskutabilní a konečný verdikt je na každém uživateli. Nyní se začínají objevovat spekulace o tom, že Microsoft chystá nástupce tohoto ohebného smartphonu.

5G, lepší fotoaparáty a pořádně odladěný software

Surface Duo bylo určeno zejména pro produktivitu, díky dvěma rozděleným displejům se mělo jednat o zařízení stvořené přímo pro spuštění dvou aplikací najednou. Designově se zařízení zásadně odlišovalo od konkurentů, jako Samsung Galaxy Z Fold 2 či Huawei Mate X, které mají jeden ohebný displej. Surface Duo namísto toho nabízí dva rozdělené displeje, které jsou otočné o 360 stupňů a konstrukce se tak velmi podobá zápisníků Moleskine.

Microsoft si však za toto zařízení účtoval poměrně vysokou částku, i přes to že zde bylo poměrně dost zásadních nedostatků. Kromě výrazně podprůměrného fotoaparátu a staršího čipsetu od Qualcommu zde také byl značně nedoladěný software, který brzdil jinak velký potenciál dvou displejů. Podle nejnovější zprávy od Windows Latest se ale zdá, že Microsoft chystá nástupce, který by měl vyřešit veškeré nedostatky první generace.

Změn by měl doznat zejména procesor ,který by měl nově podporovat sítě 5. generace a také fotoaparát(y), u první generace totiž byl pouze jeden, který svou kvalitou za konkurencí výrazně zaostával. Další oblastí, která má být vylepšená je také software, který by měl již být mnohem lépe přizpůsobený dvěma samostatným displejům. Zda se takto vylepšený software dostane také na původní Surface Duo je však neznámé.

Microsoft také najímá vývojáře pro fotoaparáty, kteří mají pomoci právě lepším fotografickým schopnostem, ale také vývojáře Androidu, kteří naopak mají za úkol lepší přizpůsobení prostředí konstrukci se dvěma displeji. Společnost se k těmto spekulacím však prozatím nevyjádřila, nezbývá tedy než čekat, kdy, a zda vůbec se nové generace Surface Duo dočkáme.

