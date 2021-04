Google mění Wear OS sekci v obchodě Play

Zdroj: Dotekomanie.cz

Operační systém Wear OS od Googlu by zasloužil trochu více pozornosti. Sice jsme se dočkali několika novinek, ale ještě zde nemáme jakékoliv referenční zařízení od Googlu. Možná se ale schyluje k něčemu velkému. Nedávné spekulace naznačují, že by letos Google mohl konečně představit své vlastní hodinky. Zásadnější novinkou bude asi návrat Samsungu k tomuto systému, což by ho mohlo více podpořit, zejména když vezmeme v potaz prodejní sílu jihokorejského giganta. Kromě toho Google začíná dělat změny v Obchodě Play.

Předzvěst novinek?

Google nedávno omezil možnost instalace aplikací do Wear OS a snaží se donutit vývojáře, aby osamostatnili aplikace. V podstatě chce docílit toho, aby kód pro Wear OS nebyl jen rozšířením aplikace pro mobilní telefony. S tím asi souvisí i změny, které se aktuálně odehrávají v Obchodě Play.

Do této chvíle byla sekce pro Wear OS v Obchodě Play poměrně strohá. Obsahovala kategorie jako nejlepší zdarma, nejvýdělečnější, trendy a kategorie nejlepší placených. Nic víc se zde nenabízelo a uživatel musel doslova procházet a hledat. Nově je ale celá sekce změněná a více kategorizována.

Nově se v Obchodě Play v sekci Wear OS nabízí kategorie jako Vybrané aplikace, To nejdůležitější pro Wear OS, Vybrané ciferníky, Pracujte efektivněji, Čas na zábavu, Streamování zvuku, Styl pro vaše hodinky, Správa peněz, Přehled nad kondicí a Sledujte předpověď. Kromě toho jde vidět i několik grafických úprav. Konečně tento systém pro hodinky dostal sekci, která lépe prezentuje, co je možné a co si mohou uživatelé nainstalovat.

Google se zatím nevyjádřil k tomu, proč udělal tuto změnu a ani nenaznačil, jestli je součástí nějakým dalších novinek. Můžeme jen odhadovat, že se letos dočkáme od Googlu většího oznámení, nebo větší pozornosti směrem k Wear OS. V Česku by si Google získal uživatele už jen takovým povolením používání plateb přes NFC bez toho, aniž by uživatelé museli komplikovaněji řešit neoficiální aktivaci.

