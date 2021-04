Google Meet projde nejen grafickou proměnou

Zdroj: Google

Google v tuto chvíli stále nabízí službu Meet zdarma, ale v budoucnu bude dostupná jen pro majitele účtů Google Workspace. I tak se jedná o poměrně pohodlný způsob, jak naplánovat a uskutečnit video konferenci, v rámci které lze prezentovat a jsou dostupné i funkce pro školáky. Společnost dnes oznámila, že právě webová verze projde proměnou.

Nejen nový design

Současná verze tak trochu plýtvá místem a pro samotnou prezentaci není příliš prostoru. Google se proto rozhodl pozměnit základní prostředí, kde je více prostoru pro prezentování a také došlo na úpravu zobrazení účastníků. Jednou z novinek je také možnost připnout více uživatelů a tím jim dát poměrný prostor v samotné konferenci. Jak lze vidět na obrázku níže, jsou zvýrazněni dva uživatelé, respektive zdroje.

Největší slabinou Google Meet byla nemožnost pozorovat sám sebe, když aktuálně prezentujete. Museli jste se spoléhat na ostatní, kteří vám řeknou nebo napíší, jestli je vše v pořádku. Případně důvěřovat nastavení wevkamery před zahájením konference. Nově se bude nabízet plovoucí lišta, kterou lze rozkliknout a vidět aktuálně to, co je prezentováno nebo jaký je záznam z kamery.

Mezi další vychytávky patří automatické vylepšení obrazu, zejména za zhoršeného osvětlení. Google Meet se pokusí co nejvíce vylepšit zejména jas. Tato novinka přijde během několika týdnů na všechna zařízení. Nezapomnělo se ani na nová pozadí, která dokáží zakrýt to, co se nachází za prezentujícím. Nově půjde použít dokonce i video. Nový design bude dostupný příští měsíc. V tuto chvíli není jasné, jestli se něco plánuje pro mobilní aplikace, ale je to pravděpodobné.

