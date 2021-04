Beoplay H9 3rd gen – fenomenální zvuk napříč všemi žánry, ale.. [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pomalu každý měsíc mi na stůl dorazí produkt, do kterého se zamiluji natolik, že je mi líto jej poslat zpět. A to samé platí pro třetí generaci Beoplay H9 od Bang & Olufsen s aktivním potlačením hluku (ANC). Byla to opravdová láska na první pohled. Sluchátka doprovází opravdu nádherný design z prvotřídních materiálů, které jsou velmi pohodlné. K tomu dostanete ANC, bezdrátové připojení a týdenní výdrž na jedno nabití.

Mohli byste namítat, že Bang & Olufsen Beoplay H9 stojí opravdu balík peněz, přitom sluchátka nemohou používat hráči. Troufám si říci, že taková situace byla před lety. Dle mě se jedná o seriózní soupravu, kterou byste neměli brát na lehkou váhu – ať už jste hráč nebo ne. Měl jsem sluchátka přes měsíc a každý den jsem je používal pro Spotify, YouTube, telefonní hovory a ano také hraní her. Vše ale podrobně popisuji v následujících odstavcích.

Nutno podotknout, že rodina Beoplay H9 tu už nějakou dobu je. Třetí generace propojuje vše dobré z předchozích generací a o poznání vše B&O vylepšilo. Od okamžiku, kdy vytáhnete sluchátka z původního balení, víte, že v rukou držíte zařízení v ceně atakující 10 000 Kč. Jedná se o prémiový produkt, takže je fajn, že jsem takový pocit opravdu měl.

Měl jsem tu čest s krásnou zlatou variantou, kterou doprovází šedé prvky. Podotýkám, že tato varianta působí asi nejvíce prémiovým dojmem. K dostání je ale také černá varianta. Oceňuji použité prvotřídní materiály, takže tu najdete přírodní kůží, hliník, kvalitní tkaninu a ani nerezovou ocelí se zde nešetřilo.

Konkrétně tkaninu najdeme v oblasti čelenky, která doprovází měkká pěna. Po dobu recenze mi sluchátka nijak netlačila – jen ze začátku jsem si musel zvyknout v oblasti uší, neboť nosím brýle. Velké náušníky jsou pak vyrobeny ze zmíněného leštěného hliníku. Náušníky pak mají jediné tlačítko, které udržuje celkovou estetiku velmi čistou. Jediným narušením v oblasti designu je USB-C port pro nabíjení. Skvělé je, že celou konstrukci můžete jednoduše zasunout a vysunout z čelenky, a to díky pevným magnetům. Upínací síla je skvělá, měl jsem tedy po celou dobu kvalitní zvukové utěsnění, což je v praxi nezbytné pro ANC, aniž by došlo k pohmoždění uší.

Náušníky mají velké polštáře s měkkým materiálem (mělo by jít o přírodní jehněčí kůži), které působí opravdu příjemně. Troufám si říci, že budou vyhovovat každému. Paměťová pěna pak zajišťuje dobrý obrys uší. Nosím brýle a najít sluchátka, která po hodině nebolí, je rarita. I s prvotřídními materiály jsou sluchátka překvapivě lehké a váží pouze 285 g. Někdy jsem si byl vědom mírného tlaku na temeno hlavy, který vyžadoval mírné přizpůsobení, abych měl i nadále pohodlí. Problém osobně vidím spíše v polštářku čelenky než z celkové váhy sluchátek.

Beoplay H9: Zvuk jako z THX kina

Beoplay H9 jsou mimořádně dobře znějící sluchátka. O to působivější jsou vzhledem k tomu, že používají starší Bluetooth 4.2. Síla H9 pochází ze 40mm elektrodynamických budičů s frekvenčním rozsahem 20–22 000 Hz. To znamená, že získáte velmi ostré výšky, masité středy a velmi, velmi silné basy. Získáte také velmi širokou zvukovou scénu a skvělé oddělení.

Sluchátka mohou v určitých chvílích samozřejmě trochu „hučet“. Ale nejsou to basy typu „au, teď mi to urve uši“. Více bych zvuk přirovnal Dobly THX pro kina. H9 jsem používal déle než měsíc a jsem si docela jistý, že časem hrají ještě lépe.

Skladba „Los Muertos Vivos Estan“ z úvodní scény Jamese Bonda S.P.E.C.T.R.E vám přiblíží, co tím myslím. Klasické bondovské téma, které doprovází housle a trubky, září uprostřed hlubokých rytmů basových bubnů. Na dolním konci pak nedochází k žádnému zkreslení ani při vysokých hlasitostech.

Model H9 ale nevyniká jen s hudbou. Sledoval jsem se sluchátky stovky videí na YouTube a také hrál několik her. V každé situaci pro mě sluchátka přináší dokonalý zvuk. I když nejde o sluchátka s prostorovým zvukem, je oddělení zvuku parádní. Často jsem si musel jeden náušník sundat, abych si byl jist, že se za mnou nikdo ve skutečném světě neplazí.

A pokud přeci jen budete chtít vyladit zvukový profil, pomůže vám k tomu doprovodná aplikace B&O. Má několik předvoleb a čtyřzónový posuvník EQ rozdělený na kvadranty Warm, Excited, Relaxed a Bright. Posunutím přes kvadranty upravíte zvukový profil a poté jej uložíte do seznamu profilů. Sluchátka překonala má očekávání a stala se pro mě nejlépe znějícími a nejpříjemnějšími sluchátky, se kterými jsem měl tu čest.

Aktivní potlačení šumu

Potlačení šumu není žádnou novinkou. Jen samotné dobré utěsnění uší odstraní spoustu okolních zvuků. A H9 mají opravdu perfektní pečeť. Ale pro aktivní potlačení šumu potřebujete více technologické magie. H9 proto využívá mikrofony k zachycení jakéhokoli okolního zvuku, a ten následně invertuje, čímž jej ruší.

ANC je v tomto případě magií. S H9 jsem měl pocit, jako kdybych byl uzavřen do úplného ticha. Slyšet kolegy nebylo vůbec možné. Samozřejmě situace je o něco horší v metru a celkově MHD, ale celkově napříč všemi prostředími funguje ANC velmi dobře.

H9 dokáže eliminovat většinu zvuků z motorových vozidel, klimatizačních jednotek nebo počítačů. Cokoliv, co produkuje konzistentní frekvenci šumu, je umlčeno. Ale zvuky typu rychle projíždějícího vozidla jsou slyšet, byť velmi málo.

Je však oblast, kde sluchátka nedokáží dobře redukovat okolní šum. Jde o hluk větru, který může být až nepříjemný. Pokud rádi běháte nebo děláte túru, mějte tento fakt na paměti. Kromě toho neexistuje způsob, jak zvolit různé profily potlačení šumu, jako u sluchátek Bose. Bylo by hezké mít možnost přepínat mezi režimem letadla a kanceláře.

Telefonní hovory jsou tragické

Kromě venkovního větru mám také problém s telefonními hovory. Jakmile mi někdo zavolal, sluchátka se okamžitě přepnula do režimu pass-through. Předpokládám, že tomu tak je, abyste se během mluvení slyšeli a zbytečně třeba nekřičeli. Problém mám ale s tím, že sluchátka nedokážou izolovat můj hlas od okolních zvuků, což volajícímu vytváří velmi hlučnou záležitost.

Upřímně mě unavovalo neustále volajícím opakovat, že se musím přepnout přímo na telefon. Pokud jsem však byl v tiché místnosti, pak byly hovory mnohem lepší, což podle mě naznačuje, že algoritmy H9 vyžadují ještě dost práce.

Konektivita

Beoplay H9 se bezdrátově připojí pomocí Bluetooth 4.2 s citovaným dosahem 10 metrů. Dokázal jsem se dostat na větší vzdálenost, ovšem zaznamenal jsem logické výpadky. Nastavení připojení skrze Bluetooth je opravdu snadné. Stačí zatlačit nahoru a podržet jezdec napájení umístěný na pravém sluchátku a H9 vstoupí do režimu párování. Připojíte zařízení a můžete vyrazit. Mohl jsem mít sluchátka spárovaná s notebookem a telefonem současně.

Nevím, zda byla chyba u iPhonu, ale došlo k několika otravným situacím. Například, když jsem poslouchal hudbu na Spotify a poté přijal telefonní hovor a po něm se vrátil zpět k hudbě, zvuk nebyl slyšet. Přestože bylo připojení Bluetooth aktivní. Musel jsem tedy sluchátka odpojit a zapojit. Na notebooku jsem ale problém neměl. Situaci nevyřešila ani aktualizace iOS.

Sluchátka lze ale samozřejmě propojit pomocí 3,5mm jack konektoru. Tento způsob fungoval naprosto bezchybně. Působivé je, že H9 můžete nejen používat v kabelovém režimu s ANC, ale můžete je používat i bez napájení a bez ztráty kvality zvuku.

Dotykové ovládání a Google Assistant

H9 má doslova dvě tlačítka, pro napájení a pro Voice Assistant. Zbytek ovládacích prvků je dotykový a nachází se na vnější straně pravého sluchadla. Přejetím vodorovně můžete přeskočit nebo opakovat stopy, přejetím nahoru povolit průchod šumu a přejetím dolů pro ANC. Klepnutím uprostřed skladbu pozastavíte, přehrajete nebo ukončíte, zatímco kruhovým pohybem nastavíte hlasitost. Upřímně nejsem úplně velkým fanouškem těchto gest. Trvá strašně dlouho, než zjistíte, jak věci fungují. Ve výsledku pak stejně přijdete na to, že je lepší sáhnout po telefonu. Společnost Bang & Olufsen také přidala podporu Google Assistant. Jakmile připojíte sluchátka k Android telefonu, budou rozpoznána jako sluchátka kompatibilní s Google Assistant a požádají vás o povolení funkce. Jakmile to uděláte, aktivujete Google Assistant pouhým stisknutím tlačítka na levém uchu.

Výdrž baterie

Bang & Olufsen uvádí, že 1110 mAh lithium-iontová baterie vydrží 25 hodin s aktivním ANC a 30 hodin bez ANC. Tyto hodnoty mohu přes svou zkušenost potvrdit. Sluchátka jsem používal každý den po dobu 5-8 hodin s ANC a vydržela mi celý týden. Naprosto skvělou vlastností je USB-C, protože jsem k dobíjení mohl použít kabel od MacBooku. Dokonce můžete sluchátka nabíjet a přesto stále poslouchat hudbu. Beoplay H9 jsem z 0 % do 100 % nabil za zhruba tři hodiny.

Měli byste si Beoplay H9 koupit?

Počítejte s tím, že vás budou stát „raketu“. Smarty jej má akorát v akci ze 13 490 Kč na 9 490 Kč, což je rozhodně dobrá nabídka. Na druhou stranu za tyto peníze dostanete opravdu prémiovou kvalitu. Materiály a designy jsou naprosto vynikající, čímž sluchátka vyčnívají z davu. Náušníky z jehněčí kůže jsou mimořádně pohodlné a neměl jsem problém je nosit několik hodin denně.

Ale největším důvodem mého doporučení je fenomenální zvuk. Ať už streamujete hudbu, sledujete filmy nebo hrajete hry, H9 přináší příjemně uspokojivý zvuk napříč žánry a médii. K tomu dostanete slušnou výdrž baterii v kombinaci s nabíjením USB-C.

H9 však nejsou dokonalé. Špatná kvalita hovoru, průměrné potlačení šumu a jemné dotykové ovládání dělá vrásky na čele. Ale koupí rozhodně neprohloupíte. Doporučuji všemi deseti.

Klady:

Kvalitní konstrukce

Prémiové materiály

Fenomenální zvuk napříč všemi žánry

Dlouhá výdrž baterie

Pohodlné náušníky

Zápory:

Špatná kvalita telefonních hovorů

Průměrné potlačení šumu (ANC)

Neintuitivní dotykové ovládání

Za poskytnutí produktu děkujeme obchodu Smarty.cz. Beoplay H9 si můžete v akci zakoupit ZDE



