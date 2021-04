Apple představil produkty, které hrají nejen barvami. Proč se nám iMac nelíbí? – podcast #29

Zdroj: Dotekomanie

Dva týdny utekly jako voda a to znamená jediné – další díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. 29. díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali?

Pod Zlatou Lampou – díl dvacátý devátý

Apple na své letošní první keynote představil několik zajímavých novinek. Patrně největší změnou prošel iMac, který má M1 procesor a hlavně nový design. Co se nám ale na novém pastelovém iMacu nelíbí? Brutálního výkonu dozrál iPad Pro, který byl vybaven M1 čipem. iPhone 12 se dočkal nové barvy a konečně víme, co je to AirTag. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. 29. díl si již nyní můžete poslechnout.

I. iMac

II. iPad Pro 2021

III. AirTag

IV. iPhone 12

V. Apple TV

 

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše a nebo ho můžete sledovat na:



