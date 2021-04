Nové Apple produkty si můžete předobjednat u Smarty.cz [sponzorovaný článek]

Apple představil zbrusu nové produkty, které hrají nejen barvami, ale také brutálním výkonem. Máme tu nejen nový iMac s celou řadou barev, ale také iPad Pro 2021 s M1, Apple TV 4K nebo AirTag. Všechny novinky si už nyní můžete předobjednat u Smarty.cz.

Apple iPad Pro 11″ a 12,9″ jsou tady v nové generaci

Na první pohled vypadají nové tablety stejně jako předchozí generace. Hlavní novinkou je však u 12,9palcového modelu zcela nová technologie zobrazovací panelu. Displej je typu miniLED, která nabízí lepší kontrast s lokálním stmíváním 2 596 diod na pozadí a maximálním jasem 1600 nitů.

Jedná se o nástupce IPS LCD panelu, který je ve všech ohledech lepší a pro podsvícení slouží 10 000 mini LED diod oproti desítkám. Zároveň se stále jedná o 120Hz panel. Menší iPad Pro 11″ zatím zůstává s klasickým IPS displejem. Displej se nově jmenuje Liquad Retina XDR a má nabízet stejnou kvalitu jako ProDisplay XDR.

Uvnitř tepe nový procesor Apple M1, tedy stejný jako v Macbooku Air, Pro a také iMacu. Tím pádem se jedná o vskutku výkonný procesor pro tablet. Jedná se o osmijádrový procesor s nárůstem výkonu o 50 procent ve srovnání s předchůdcem. Grafický čip je také osmijádrový s nárůstem výkonu o 40 procent oproti Apple A12Z.

Úložiště bylo také zrychleno, a to dvakrát. Maximální kapacita je pak nově až 2 TB (dříve 1 TB). Operační paměť má kapacitu buď 8 GB v případě úložiště od 128 do 512 GB, nebo dokonce 16 GB u verze s úložištěm 1 a 2 TB.

Nový design iMacu s mnoha barvami a čipem M1

Nový design zaujme novými pastelovými barvy, kterých je celkem sedm. Tloušťka celého počítače je velmi nízká a připomíná spíše iPad připevněný na stojánek. Rámeček kolem displeje je však překvapivě ve všech verzích bílý. Překvapí také velká brada pod displejem. Displej nového iMacu má úhlopříčku 24 palců a jedná se o 4,5K Retinu. Samozřejmostí je podpora True Tone a P3 gamutu. Velkou novinkou je lepší kamera pro videohovory, která nabízí 1080p rozlišení. Vylepšeno bylo také zpracování obrazu pro snížení šumu a správné nastavení barev kamery. Potěší také tři mikrofony. Reproduktory byly také vylepšeny, bude jich nyní šest.

Uvnitř tepe Apple M1 známý již z předchozích Macbooků. Ten je až o 85 procent rychlejší než v předchozím iMacu. Machine learning je až 3x rychlejší. Díky čipu M1 můžete i na iMacu přímo spouštět hry a aplikace z iPadu a iPhonu.

Konektivitu zajišťují 4 USB-C konektory, z čehož dva podporují Thunderbolt. Napájení využívá nový magnetický konektor na zádech. Klávesnice k iMacu má nová tlačítka a především integrované TouchID. Je také dostupná v nových barvách. Nová Magic Mouse a Magic Trackpad nabízí také stejné nové barvy.

Nová Apple TV 4K nabízí procesor Apple A12

Zatímco u nových iPadů obdivujeme čip Apple M1, nová Apple TV 4K si musí vystačit se starším čipem Apple A12. Stále se jedná o slušné vylepšení z původního čipu Apple A10X. Díky tomu zvládne nová Apple TV 4K přehrávat HDR video s vyšší obnovovací frekvencí (až 60 fps). Nově zvládne také bezdrátově z iPhone přehrávat 60fps Dolby Vision videa.

Zajímavou novinkou je také kalibrace vaší televize s Apple TV 4K přes iPhone. Ten v rámci tohoto procesu přiložíte k obrazovce čelní stranou a Apple TV následně zvolí správně nejlepší barevný profil. Konektivita byla vylepšena – nově zde máme HDMI 2.1 a také nejnovější WiFi 6.

Samotná krabička Apple TV zůstala designově nezměněna. Zcela nový je ale její ovladač. Ten nově nabízí kruhový navigační tlačítka, kde fungují také gesta posunem přes tuto oblast. Na boku ovladače je pak umístěno tlačítko pro aktivaci Siri.

Chytrý lokátor AirTag je tady!

V praxi se jedná o jakýsi chytrý přívěšek, prostřednictvím kterého budete moci najít například své klíče, a to přes mobilní aplikaci Find My. Představte si poměrně běžnou situaci. Nemůžete najít své klíče od bytu a vás chytá panická představa o tom, že budete muset vyměnit zámek. Díky tomuto přívěšku ale budete moci klíče jednoduše dohledat, a to přes aplikaci Najít ve vašem telefonu. Výhodou AirTagu je voděodolnost s certifikací IP67 nebo vestavěný reproduktor.

Nový AirTag využívá čip U1 v iPhone 11 a novějším. Díky tomu je možné precizně navigovat k vaší věci. Pro propojení se dále využívá také Bluetooth LE.

Nový AirTag bude možné také připevnit s dodávanou klíčenkou kamkoliv. Apple také nabídne možnost přizpůsobení potištěním třeba smajlíkem. Výdrž baterie v AirTagu slibuje více než jeden rok, přičemž ji lze pak jednoduše vyměnit.

