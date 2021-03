Huawei březnové slevy právě teď na Smarty.cz [sponzorovaný článek]

Internetový obchod smarty.cz přichází s další nadupanou akcí. V tomto případě si připravil březnové slevy na vybrané produkty Huawei, a to po celý březen. Vybrat si můžete třeba nový telefon nebo hodinky. Ale pozor, akce platí do vyprodání zásob nebo do 28.3.2021.

Chytré hodinky aneb sportem ku zdraví

Přes rok žijeme v podmínkách, které bychom si v roce 2019 dokázali představit maximálně v sci-fi filmu. Abyste se neustále posouvali dopředu, až už v kariéře nebo v osobním životě, musíte vydechnout a mozek tzv. nechat doma. A jelikož začíná jaro a k tomu březnové slevy na Huawei produkty, je ideální čas vyrazit ven a zasportovat si. K tomu ale budete potřebovat kvalitní nástroj.

Huawei Watch Fit nejen pro dámy

Nejen dámy mohou využít nabídky v podobě Huawei Watch Fit . Jedná se o elegantní chytré hodinky s obdélníkovým designem Huawei Watch Fit. Nabízejí měření fitness aktivit, měření srdečního tepu, 1,64 AMOLED dotykový displej, GPS, voděodolné do 5 ATM.

Větší displej ve tvaru obdélníku poskytuje více prostoru pro různé informace ze cvičení a tréninku. Pro jasný obraz za každé situace jsou hodinky vybaveny automatickou regulací jasu, takže i na přímém slunci bude displej dobře čitelný. A pomocí šesti ciferníku always-on vyjádříte svůj osobní styl a náladu. Další si lze pohodlně stáhnout z Watch Face Store nebo si přizpůsobit ciferník s fotografií ve vašem mobilním telefonu.

S hodinkami dostanete i osobního trenéra. Jsou v nich předinstalované ukázková cvičení jako „Cvičení v práci“, Protažení celého těla“, „Břišní cviky“ a další. Využijte tak čas, kdy na něco čekáte a zacvičte si klidně jen na pár minut. Uvidíte, jak vám bude dobře.

Desítky různých sportovních režimů poskytují údaje o cvičení v reálném čase. Z 96 režimů je profesionálních, které poskytují více a přesnějších údajů o sportu jako je třeba běhání, plavání a cyklistika. Zbylých 85 režimů vám pomůže se uvolnit a otestovat si, jak vaše tělo pracuje. Sledování tepu, spálených kalorií a délka tréninku jsou základní veličiny.

Huawei Watch Fit Sekura Pink můžete v rámci březnové akce zakoupit jen za 1 690 Kč (44% sleva z původních 2 990 Kč). Stačí přejít na odkaz ZDE.

Huawei Watch GT 2 (46mm)

Pokud preferujete bytelnější hodinky s větším displejem, pak by vás mohl zaujmout následující model. Huawei Watch GT 2 nabízí voděodolnou konstrukci s 3D sklem, 1,39“AMOLED displej, procesor Kirin A1, výdrž až 14 dní, kontinuální měření tepu, spánku, stresu, spálených kalorií, kyslíku při cvičení, vlastní úložiště s možností přehrávání hudby, GPS, Glonass a Bluetooth 5.1.

Na pohled opět krásný designový kousek s odolnou a vodotěsnou konstrukcí může zdobit vaše zápěstí. Průměr ciferníku 46 mm z nich činí univerzální hodinky, které nekřičí svou velikostí, avšak zachovávají si robustnější vzhled, který nevypadá špatně ani na drobnějších pažích. Ve výsledku tak máte na zápěstí k dispozici 1,39palcový AMOLED displej s rozlišením 454 x 454 pixelů chráněný 3D sklem, což vám umožňuje pohodlné sledování důležitých atributů během vašich výkonů stejně tak dobře jako kontrolování času na ciferníku, který si můžete libovolně podle nálady měnit.

Protože se jedná o chytré hodinky, nabízí GT 2 klasické i několik nadstandardních funkcí, které využijete v rozmezí celého dne. Vedle klasických notifikací včetně emailů, sms zpráv, kalendáře nebo počasí, nabízí monitoring spánku, který rozpozná 6 nejčastějších spánkových poruch a poradí vám, jak správně odpočívat, grafové sledování vašeho stresu, a navrch si z hodinek můžete po spárování s telefonem zavolat, aniž byste museli telefon vyndávat z kapsy, nebo můžete využít přehrávání až 500 skladeb přímo z hodinek.

Huawei GT 2 kráčí ve šlépějích své předchozí generace, a proto nabízí skvělé zpracované měření nejrůznějších hodnot během sportování. Vylepšený senzor srdečního tepu TruSeen se nezastaví ve dne v noci a poskytne přesná data klidně během plavání. Vedle tepu dokáže měřit také SWOLF, vzdálenost, spálené kalorie nebo rychlost. Navíc teď můžete mít svého osobního trenéra neustále při ruce, protože hodinky mají předinstalované běžecké kurzy, zjistí efektivitu cvičení a navrhnou nová, intenzitu tréninku, ukážou potřebný čas na regeneraci, jedná-li se o aerobní či anaerobní cvičení nebo změří míru spotřebovaného kyslíku. K tomu si připojte ještě spolupráci GPS a Glonass lokalizačních systémů a perfektní společník na cvičení a výlety je na světě.

Huawei Watch GT 2 můžete v rámci březnové akce zakoupit jen za 3 290 Kč (46% sleva z původních 5 990 Kč). Stačí přejít na odkaz ZDE.

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2e nabízí vodotěsnou konstrukci s 3D sklem, 1,39“AMOLED displej, procesor Kirin A1, výdrž až 14 dní, kontinuální měření tepu, spánku, stresu, spálených kalorií, kyslíku při cvičení, vlastní úložiště 4 GB s možností přehrávání hudby, GPS, Glonass a Bluetooth 5.1. Váha je 43 g.

Minimalistické a robustní hodinky které si zamilujete. To jsou Huawei Watch GT2e. Vychází ze svého předchůdce GT2, ale přináší spousty nových funkcí.Celým hodinkám dominuje velký 1,39palcový AMOLED displej s rozlišením 454 x 454 pixelů, který poskytuje dostatek prostoru pro zobrazení všeho důležitého, a to buď vašich sportovních výkonů či ciferníku, který si můžete přizpůsobit dle svého gusta. Pro maximální bezpečnost a dlouhou životnost hodinek je zde ochranné 3D sklo, které zabraňuje poškození hodinek při sportu i běžném nošení.

GT 2e nabízí klasické i několik nadstandardních funkcí, které využijete v rozmezí celého dne. Vedle klasických notifikací včetně emailů, sms zpráv, kalendáře nebo počasí, nabízí monitoring spánku, který rozpozná 6 nejčastějších spánkových poruch a poradí vám, jak správně odpočívat, grafové sledování vašeho stresu a nově dokáží pomocí Sp02 změřit vaše okysličení krve. Mají automatickou detekci cvičení, kdy sami spustí měřiče aktivity.

Huawei Watch GT 2e můžete v rámci březnové akce zakoupit jen za 2 490 Kč (45% sleva z původních 4 499 Kč). Stačí přejít na odkaz ZDE.



