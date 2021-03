Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Apple chystá uvést nový 12,9palcový iPad Pro s mini-LED displejem minimálně do druhého čtvrtletí letošního roku. Připomínám, že druhé čtvrtletí začíná 1. dubna 2021. S touto informací přišel DigiTimes, který se odkázal na průmyslové zdroje.

iPad Pro s mini-LED v pokročilém stádiu

Výhradním dodavatelem se stane firma Epistar, přičemž téměř 50 % odpovídající výrobní kapacity rezervované pro dodávky iPadů a objemů má začít ve druhém čtvrtletí letošního roku. Dalším dodavatelem se stane Osram Opto Semiconductors, ten se ale postará o dodávky pro MacBooky (ve druhé polovině roku 2021).

Jelikož Apple poslal první pozvánky na 23. březen, s největší pravděpodobností právě na této akci bude představen nový iPad Pro. Mimo jiné bychom se měli dočkat AirTags, AirPods 3 a dalších modelů iPad Pro.

Apple má v plánu hned několik produktů s technologií mini-LED displeji. Společnost tak skutečně plánuje Samsung odříznout takřka ve všech směrech. Mini-LED je technologie lepší než OLED, zato mnohem dražší. Společnost do této technologie začala investovat již v roce 2014, kdy mimo jiné také získala LuxVue Technology, firmu zabývající se těmito technologiemi. Zpočátku se mělo za to, že se nového zobrazovacího panelu mini-LED dočkáme již při prvním uvedením Apple Watch, to se však bohužel nestalo.

Displeje mini-LED používají zcela odlišné sloučeniny pro vyzařování světla, než dosavadní OLED panely. Navíc jsou tenčí, jasnější a energeticky účinnější. Apple již nějaký ten čas dává najevo, že by se rád stal nezávislou společností. Některé komponenty si již začíná vyrábět sám. V průběhu několika let však dojde také k „sestřelení“ hlavního dodavatele displejů – Samsung. Jeho displeje nahradí panely od LG, v budoucnu bude ale Apple chtít použít své technologie.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » iPad Pro s mini-LED už v dubnu 2021

reklama reklama