iPad Pro může mít nový Thunderbolt

Řada nových Apple zařízení, včetně iPadu Pro, iPadu mini a AirTags, má dorazit už letos v dubnu. Spekulace výrazně posilnily a vše se točí hlavně kolem nadcházejícího iPadu Pro, zejména kvůli novému mini-LED displeji a podpoře mmWave 5G. Mohlo by však dojít k dalšímu velkému překvapení. Podle agentury Bloomberg může u nových iPadů Pro dojít k implementaci Thunderbolt portu.

Nyní iPad Pro 2020 využívá USB-C port, který se ostatně používá i u Thunderboltu. Pokud bychom vzali specifikace USB 4 a Thunderboltu 4, tak se mohou jevit jako absolutně stejné, dokonce i přenosové rychlosti, pokud použijeme nejvyšší variantu USB 4. Rozdíl je ale v podpoře, respektive stabilitě a dodržování standardu.

Například Thunderbolt 3 na novém MacBooku Pro s M1 umožňuje teoretickou rychlost přenosu dat 40 Gb/s. Navíc dokáže pracovat s až 6K externím monitorem s obnovovací frekvencí 60 Hz. Pokud se iPad Pro opravdu Thunderboltu dočká, posune se o velký kus dopředu. Najednou by přechod z Macu na iPad dával o něco větší smysl.

Apple pravděpodobně chce trochu sjednotit zařízení, aspoň takto minimálně. Je ale otázkou, kterou verzi použije. S nasazením technologie Thunderbolt by mohl iPad Pro nabídnout lepší podporu pro vysokorychlostní přenos dat, monitory a další zařízení. Mohl by i více cílit na profesionálnější použití.

Zdroj: pocketnow.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!