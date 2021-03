HTC se pomalu a jistě zvedá

S výjimkou prvního čtvrtletí roku 2018, kdy společnost Google dokončila nákup inženýrského týmu HTC za 1,1 mld. dolarů, se společnost od druhého čtvrtletí 2015 topí v záporných číslech. A poslední čtvrtletí opět na situaci nic nezměnilo.

Tchajwanský výrobce vykázal v posledním čtvrtletí, jež probíhalo od října do prosince 2020, další obrovskou ztrátu ve výši 46 mil. dolarů na tržbách 57 mil. dolarů. Je jasné, že HTC má stále co dělat k tomu, aby bylo v zisku. Je však nutné podotknout, že v oblasti smartphonů výrazně pokročilo. O rok dříve činila provozní ztráta 77 mil. dolarů, přestože HTC vykázalo vyšší výnosy 63 mil. dolarů.

Hrubá marže společnosti se za posledních 12 měsíců změnila z 25,7 % na 27,9 %, což je stále malé, zato alespoň nějaké zlepšení. A důležitá provozní marže nyní dosahuje -80,9 %, tj. mnohem lepší hodnota než provozní marže -122,1 % ze čtvrtého čtvrtletí 2019.

HTC nijak nehodlá měnit své plány pro letošní rok, ale je jasné, že se bude muset více soustředit na zvyšování zisků. Soustavně posledních několik let snižuje výdaje a letos by tomu nemělo být jinak.

