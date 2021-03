Honor Band 6 nabízí větší displej a hromadu funkcí

Společnost Honor představila na veletrhu CES 2021 řadu nových produktů, včetně zbrusu nového náramku Honor Band 6. V té době ale nebylo zřejmé, kdy bude chytrý náramek k dostání. Nyní už však konečně společnost konečně podrobně popsala své plány.

Honor Band 6 je přímým nástupcem řady Band 5, která se na trhu objevila v roce 2019. Letošní generace je vybavena 1,47palcovým dotykovým AMOLED displejem s rozlišením 194 x 368 pixelů. Jedná se tedy o výrazné zlepšení oproti malému 0,95palcovému panelu, který byl přítomný v Honor Band 5. Řemínek je pak vyroben ze silikonu a vybrat si můžete mezi třemi různými barvami.

Zdroj: Honor

Náramek může navíc měřit hladinu sytosti krve kyslíkem pomocí senzoru SpO2. Nabízí se také 24hodinové monitorování srdeční frekvence spolu s monitorováním úrovně stresu na základě variability srdeční frekvence. Stejně jako předchozí generace nabízí i ta letošní sledování spánku a dokáže poskytnout velmi detailní analýzu kvality spánku, včetně údajů o hlubokém, lehkém a REM spánku.

Výrobce připravil také 10 tréninkových režimů, včetně venkovního a vnitřního běhu, chůze, cykloturistiky, plavání a další. Náramek se může pochlubit i hodnocením 5 ATM, což znamená, že můžete s náramkem do vody / bazénu. Připravena je 180mAh baterie poskytující až 14denní výdrž na jedno nabití. Podporuje také rychlé nabíjení a podle Honoru se za 10 minut dostanete na 3denní výdrž.

Honor Band 6 se bude prodávat ve třech barvách – Meteorite Black, Sandstone Grey, a Coral Pink. Cena bude činit 50 EUR, tj. cca 1 307 Kč bez DPH a prodej odstartuje 28. března.

Zdroj: xda-developers.com

