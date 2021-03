Google Meet představuje nové dlaždicové zobrazení

V loňském roce se aplikace Google Meet dočkala vylepšeného uživatelského prostředí, přičemž přibylo také nové rozložení plochy, které vám umožnilo vidět každého uživatele. Tentokrát si Google přichystal dlaždicové zobrazení pro iOS aplikaci.

Na začátku tohoto měsíce Google oznámil nové dlaždicové zobrazení pro iOS a Android a už nyní přichází pro iOS (Android později). Díky tomuto zobrazení uvidíte více lidí najednou. Až osm účastníků můžete současně sledovat s dalšími lidmi v pravém dolním rohu. Každé pole obsahuje jméno osoby, zatímco stav hovoru je uveden v pravém horním rohu.

Google začal netradičně uvolňovat novinku nejprve pro iOS, zatímco aplikace pro operační systém Android bude připravena později. Ještě letos plánuje Google ve své aplikaci Meet zlepšit celé prostředí. Například chystá podporu rozdělené obrazovky a funkci picture-in-picture. Díky tomu budete moci procházet další aplikace a přesto stále budete v obraze.

Zdroj: 9to5google.com

