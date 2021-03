AirPods 3 zachyceny na dalších renderech [aktualizováno]

Sotva se náš původní článek zahřál a už tu máme další uniklé rendery, které detailně odhalují údajnou finální podobu AirPods 3. Rendery vytvořila společnost Gizmochina, která je vytvořila na základě podkladů od anonymního dodavatele.

Jak můžete na snímcích níže vidět, AirPods třetí generace dorazí s kratšími nožičkami, stejně jako nabízí AirPods Pro. Pochopitelně se dočkáme také menšího dobíjecího pouzdra. Ačkoliv se AirPods 3 budou inspirovat u modelu Pro, rozhodně neočekávejme všechny funkce, které Pro nabízí. Například zapomeňme na aktivní potlačení hluku, naopak bude k dispozici Spatial Audio nebo funkce pro vyrovnávání tlaku.

Letos na jaře bychom se měli dočkat hned 3 novinek od společnosti Apple, mezi nimiž by měla být také nová generace populárních bezdrátových sluchátek Apple AirPods 3. Až doposud byl jejich finální design nejistý, nyní ale byly zachyceny fotografie, které vzhled sluchátek ukazují a potvrzují většinu předešlých spekulací.

Jak zle na fotografiích vidět, na první pohled sluchátka nabízí peckovou konstrukci původních AirPods (recenze), na konci je ale malý špunt vycházející zase z AirPods Pro. Kratší nožička pak také evokuje návaznost spíše na AirPods Pro. Tento design je ve světě bezdrátových sluchátek poměrně unikátní a přebírá ty nejlepší vlastnosti od starších sluchátek tohoto výrobce. Nabíjecí pouzdro pak svou velikostí i tvarem také připomíná spíše AirPods Pro.

Jak naznačovaly také dřívější úniky, AirPods 3 by neměly být ochuzeny o Spatial Audio známé z AirPods Pro a AirPods Max, aktivní potlačení hluku by se v tomto případě ale konat nemělo. Představení nové generace AirPods společně s AirTags a novým iPadem Pro s mini-LED displejem je očekáváno již během března cenovkou okolo 150 dolarů.

