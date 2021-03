Google Earth připravuje novou funkci, díky ní se podíváme do minulosti

Zdroj: junctravilan.localinfo.jp

Aplikace Google Earth, která je k dispozici jak v desktopové, tak i v mobilní verzi, nabízí ve své desktopové podobě poměrně mnoho zajímavých funkcí a nástrojů. Ty bychom ve webové a mobilní verzi hledali marně.

Novinka v aplikaci Google Earth

V současné době je počítačová aplikace vedená pod názvem Google Earth Pro. Z aplikace bylo mnoho funkcí odebráno. Jedna velmi zajímavá funkce se ale možná již brzy objeví. Měla by nabídnout pohled na staré letecké snímky. Dostupnost bude hodně záležet na tom, pro jaké oblasti budou letecké snímky k dispozici. Prozatím bude dostupné vybrané oblasti v USA. Pro některé oblasti by mohly být dostupné snímky až do 30. let minulého století.

Kromě historických leteckých snímků by měla být k dispozici také funkce timelapse, která nabídne pohled, jak se daná oblast v čase vyvíjela a měnila. Funkce je v současné době skryta jako experimentální. Pokud byste si tuto novinku chtěli vyzkoušet, budete potřebovat rootovaný telefon s Androidem a zapnuté experimentální funkce, což není zcela triviální krok a tím pádem to není možné pro každého.

Zatím není jasné, kdy se funkce stane dostupnou v běžné verzi Google Earth. Je ale jasné, že bude nutné provést ještě mnoho optimalizací a úprav a také bude nějaký čas trvat, než budou dostupné letecké snímky i pro oblasti mimo USA.

