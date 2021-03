Black Shark 4 a 4 Pro dorazí koncem měsíce

Společnost Black Shark oznámila, že její smartphony řady Black Shark 4, včetně Black Shark 4 a Black Shark 4 Pro, budou představeny už 23. března letošního roku. Telefon byl poprvé spatřen v průběhu minulého měsíce, a to díky certifikačnímu procesu TENAA. Dokumentace samozřejmě odhalila některé specifikace. Těšit se například můžeme na 4 500mAh baterii s podporou rychlého 120W nabíjení, které zvládne nabít zařízení za méně než 15 minut. Tato funkce bude k dispozici pro model Pro.

Spekuluje se, že Black Shark 4 bude vybaven s vysoce účinnou nabíjecí technologií s účinností 98,5 %. To v praxi znamená, že telefon výrazně sníží tepelné ztráty a zlepší efektivitu nabíjení. Dále se očekává, že model dorazí s velkým 6,67palcovým FHD+ AMOLED displejem s podporou 120 Hz.

Konstrukční rozměry by měly činit 163,83 x 76,35 x 10,3 mm a ihned po rozbalení telefonu se na vás usměje Android 11. Black Shark 4 nabídne 4 720mAh baterii s podporou rychlého 65W nabíjení. Model 4 bude vybaven procesorem Snapdragon 870, zatímco varianta Pro procesorem Snapdragon 888.

Zdroj: fonearena.com

