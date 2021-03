Disk Google vám s novou funkcí ušetří spoustu času

Společnost Google přináší „nový způsob zobrazení a správy oznámení“ pro vaše soubory na Disku. Tímto krokem by uživatelé měli trávit méně času přepínáním mezi Diskem Google pro Android a e-mailovou aplikací.

Na záložce Domů nebo Priorita (k dispozici pro uživatele Workspace) na spodním panelu budou uživatelé moci přepínat mezi „Navrhovaným“ a novým centrem „Oznámení“:

Informační kanál služby Disk Google je navržen tak, aby zobrazoval vaše nejdůležitější upozornění a úkoly. K dispozici je nově filtr na vysoké úrovni, přičemž každá položka nabízí akce pro rychlejší rozlišení. Účelem novinky je šetřit čas v porovnání se stávajícím řešením. Funkce dává velký smysl, protože důležitá e-mailová upozornění budete mít na jednom místě, tudíž nebudete muset přecházet z jedné aplikace do druhé.

Zdroj: 9to5google.com

