Xiaomi mobil s ohebným displejem na fotografiích

Před dvěma lety se Xiaomi pochlubilo konceptem zařízení s ohebnou konstrukcí a také displejem, ale od té doby jsme se nedočkali jakéhokoliv náznaku postupu. Firma jednoduše mlčela a mohli jsme jen sledovat, jaké typy si nechává patentovat. Čekání ale asi je u konce.

Ohebný Xiaomi tablet nebo mobil?

Podařilo se zachytit zatím neznámý prototyp zařízení s ohebnou konstrukcí a displejem, přičemž by se mělo jednat o Xiaomi produkt s MIUI nadstavbou. Díky fotografiím můžeme jen konstatovat, že se přešlo k testování vybranými zaměstnanci.

Fotografie toho moc neodhalují, ale pokud se jedná takřka finální model, tak je zajímavé, že vnitřní strana nemá v displeji jakýkoliv otvor pro foťák. Může být umístěný v okraji tohoto zařízení, ale také nemusí být vůbec obsažen ve vnitřní straně.

Dle zdroje se má jednat o podobné smartphone nebo respektive skládatelný tablet jako Galaxy Z Fold od Samsungu. Na vnější straně by pak tedy měl být normální displej a také minimálně jeden foťák pro selfie snímky. Zatím je těžké odhadnout, kdy by mohlo dojít k uvedení na trh. Možná si na tuto novinku budeme muset počkat až do druhé poloviny tohoto roku.

