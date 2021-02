Smartphony: meziroční poklesy a Huawei se dále „plácá“

Gartner udělal průzkum trhu a na základě svých dat zveřejnil analýzy prodeje chytrých telefonů za rok 2020. Podle zprávy celosvětový prodej smartphonů v roce 2020 meziročně poklesl o 12,5 %. Samozřejmě za to nemůže nic jiného než pandemie COVID-19.

Huawei, jak nečekaně, utrpěl nejhorší propad mezi pěti nejlepšími prodejci. Čínský gigant, který stále bojuje o přežití kvůli sankcím USA, zaznamenal v uplynulém roce pokles prodeje o výrazných 24,1 %. Vzhledem k tomu, že společnost nemůže používat Google Services ve svých zařízení, má potíže také na čínském trhu. Ve výsledku poklesl jeho podíl na trhu z 15,6 % na 13,5 %.

Díky tomu se Apple umístil na druhém místě, protože Huawei přeskočil. Apple naopak zaznamenal mírný růst prodeje o 3,3 %. Jeho podíl na trhu také vzrostl z 12,6 % na 14,8 %. Meziročního poklesu dozrál i Samsung, konkrétně o 14,6 %. Stále jde ale o největšího výrobce smartphonů s tržním podílem 18,8 %.

Xiaomi je dalším OEM výrobcem, který těží z problémů Huawei. Čínská společnost, známá svými smartphony se značkou Mi, zaznamenala v roce 2020 výrazný meziroční růst prodeje o 15,7 %. Tím získala ​​10,8 % trhu.

Pátým největším výrobcem se stalo OPPO, a i když utrpěl meziroční pokles tržeb, jeho podíl na trhu vzrostl o 0,5 %. Tržní podíl všech ostatních výrobců smartphonů dohromady poklesl v roce 2020 na 33,7 % z původních 36,7 %.

Zdroj: androidheadlines.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!