Smarty Happy Week: výprodej skladů zahájeno! [sponzorovaný článek]

Internetový obchod Smarty přichází s další akcí, která potrvá pouze do konce tohoto týdne. Užít si budete moci slevy na mobilní telefon, příslušenství, audio, chytrou domácnost a na mnoho dalších kategorií. Smarty totiž vyprodává své sklady. Najděte si to své a ušetřete i tisíce korun. Pouze do 28.2. nebo do vydání zásob. A na co můžete třeba narazit za sníženou cenu?

Smarty: Lamax C6 autokamera

Trávíte v autě spoustu času nebo prostě jen občas někam vyjedete? Ať tak nebo tak, autokamera je skvělým prostředkem, jak dokázat policii i pojišťovně, kdo může za nehodu. Záznam však musí být kvalitní, aby šli přečíst i čísla na SPZ nebo dopravní značky. LAMAX C6 právě z toho důvodu natáčí kvalitní videa v opravdovém FullHD rozlišení při 30 snímcích za sekundu. To znamená, že záznam bude plynulý a budou vidět i rychle se pohybující předměty.

Kamera do auta LAMAX C6 ohlídá každý kilometr. Natáčí FullHD video, má úhel záběru 140°, fotí v 5 Mpx, podporuje karty microSD až do 32 GB a má spoustu funkcí. Zakoupit si ji můžete za 1 590 Kč. Pokud zadáte kupón HW15, dostanete 15% slevu. Kupujte ZDE

Bezdrátová sluchátka za tři stovky

Sluchátka QCY 1C používají nejnovější Bluetooth 5.0 s kodeky SBC a AAC. Pátá generace Bluetooth poskytuje kvalitní přenos zvuku s nízkým energetickým nárokem. Díky tomu vydrží sluchátka hrát 4 hodiny na jedno nabití a v kombinaci s nabíjením v pouzdru prodloužíte výdrž o dalších 15 hodin. Zcela bezdrátová sluchátka QCY T1C mají odolnost IPX4 a zabudované mikrofony pro vyřízení hovorů.

Zakoupit si sluchátka můžete za 289 Kč z původních 990 Kč. Kupujte ZDE

Amazfit GTS 2 mini

Stylové, chytré, užitečné hodinky Amazfit GTS 2 mini. Pro lidi v pohybu, kteří rádi nosí stylové doplňky a zároveň ocení chytré a zdravotní funkce. Ženy zaujme užitečné monitorovaní cyklů. Vhod přijde always-on displej, který neustále ukazuje čas. A také potěší výdrž až 14 dnů na jedno nabití.

Chytré hodinky Amazfit GTS 2 mini nabízejí až 70+ sportovních režimů, měření aktivity, 24/7 měření tepu, okysličení krve, ženské cykly, monitoring stresu. Dále 1,55“ AMOLED always-on displej, až 14denní výdrž na jedno nabití a samozřejmě notifikace ze smartphonu. Novinkou je integrovaný hlasový asistent Amazon Alexa.

Zakoupit si hodinky můžete za 2 290 Kč z původních 2 490 Kč. Kupujte ZDE

