Chytré produkty pro všechny situace nyní v akci na TomTop.com! [sponzorovaný článek]

Smartmi chytré prkýnko pro vaši toaletu

Žijeme v době digitální a i když si to možná ani neuvědomujeme, naše závislost na technologiích se více a více prohlubují. Navíc chytré domácnosti se taktéž těší stále větší popularitě, a tak není divu, že občas můžete natrefit na poměrně bizardní kousky. Tím může být také chytré prkýnko na vaši toaletu, které na první pohled budí opravdu zvláštní dojem, po důkladnějším prohlédnutí ale zjistíte, že se v něm skrývá daleko více, než se může zdát.

Zkuste si představit například situaci, kdy spěcháte domů s nutností potřeby a nechcete se dále ještě zdržovat otevíráním prkýnka. Díky otevíracímu mechanismu si tak můžete toaletu otevřít již třeba při vstupu domů a vaše hra o trůny tak bude mnohem jednodušší a bez jakéhokoliv rizika.

To ale není vše! Jelikož se zde bavíme o chytrém prkýnku, nesmí zde chybět ani možnost podsvícení, nebo podpora WiFi a vzdáleného ovládání skrze váš smartphone. Smartmi prkýnko ale zastává také běžné funkce, jako sedátko, nebo dokonce také funkci bidetu. U něj pak můžete regulovat teplotu vody dle libosti a trysku také využít pro masáž vašich spodních partií.

Pokud vás toto hi-tech prkýnko zaujalo, můžete jej zakoupit v obchodě TomTop.com za cenu 179,99 USD a navíc jej můžete zakoupit z německého skladu, čímž se vyhnete dodatečným poplatkům. Kupujte ZDE.

Xiaomi Deerma Mop DEM-TB900

Tento mop je velmi jednoduchý na použití. Stačí mu voda, kterou lze doplnit do nádrž o velikosti 0,28 litru. To mu vystačí na vyčistění plochy o velikosti až 100 metrů čtverečních. Právě vodu umí stříkat až 110 cm před sebe. Xiaomi mop je také velmi lehký. Díky tomu nabízí snadné ovládání a dostatečnou flexibilitu pro přístup do všech rohů nebo pod skříně.

Samozřejmostí je snadné a rychlé odstranění i těch nejodolnějších nečistot, olejových skvrn nebo pigmentů v těžko přístupných koutech vašeho domova díky hadříku z uhlíkového mikrovlákna. Tento jednoduchý a účelný nástroj vám jistě pomůže doma v uklízení a lze jej také použít k čištění různých typů podlahových povrchů, jako je keramika, dřevo nebo mramor.

Tento mop může být váš již za 37,99 USD a navíc jej můžete zakoupit z německého skladu, čímž se vyhnete dodatečným poplatkům. Kupujte ZDE.

Xiaomi Mijia rýžovar

Jak uvařit lahodnou rýži? Návod vám na to dá Xiaomi. Představuje vám svou novinku v podobě inteligentního rýžovaru, Xiaomi Mijia Rice Cooker. Tento inteligentní tlakový hrnec bude tou nejlepší volbou! Je vybaven nejmodernější elektromagnetickou topnou energií, ale i moderní mikrotlakovou technologií ohřevu. To zajišťuje vždy rovnoměrnou tepelnou úpravu vaší rýže! Základní vrstva litiny kombinovaná s inteligentním řízením teploty zajišťuje bezkonkurenční tepelnou stabilitu a propustnost. Rýžovar se tak přizpůsobí nejrůznějším typům připravované rýže.

Díky aplikaci ve vašem telefonu navíc můžete rýžovar ovládat také na dálku, třeba i z práce, a ušetřit tak hodiny čekání doma. Zkrátka jen rýžovar připojíte k vaší WiFi síti, spárujete jej s aplikací a ovládat jej můžete odkudkoliv.

Tento rýžovar může být váš již za 37,99 USD a navíc jej můžete zakoupit z německého skladu, čímž se vyhnete dodatečným poplatkům. Kupujte ZDE.



