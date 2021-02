Realme Narzo 30 Pro: nový smartphone s podporou 5G odhalen v TENAA

Zdroj: trak.in

Realme zřejmě brzy uvede nový chytrý telefon, který získal certifikaci u čínského regulačního úřadu TENAA což znamená, že by telefon mohl brzy spatřit světlo světa. Nový smartphone vystupuje v certifikačním procesu pod označením RMX3161 a do prodeje by si měl nést modelové označení Narzo 30 Pro.

Nový Realme Narzo 30 Pro s podporou 5G

Certifikace odhaluje technické specifikace telefonu. Ve výbavě se objevuje 6,5palcový LCD displej s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů, hustotou 405 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz. Opatřen by měl být odolným sklem Corning Gorilla Glass.

Telefon bude vybaven vnitřním úložištěm dle varianty. Nižší varianta počítá s kapacitou 64 GB a 6 GB paměti RAM. Dražší model by pak měl být vybaven vnitřním úložištěm s kapacitou 128 GB a 8 GB pamětí RAM. Vnitřní paměť bude možné rozšířit díky slotu pro microSDXC kartu.

Certifikace rovněž ukazuje, že by telefon měl být vybaven fotoaparátem se čtyřmi čočkami a následujícím rozlišením a světelností: 48 MP – f/1,8; 8 MP – f/2,3; 2 x 2 MP – f/2,4. Přední selfie kamera disponuje rozlišením 16 MP a světelností f/2,1. Baterie v certifikovaném modelu čítá kapacitu 4 880 mAh podporující rychlé 65W nabíjení.

Mezi datovou konektivitou nechybí podpora nejnovější sítě 5G, dále pak Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFC a USB-C 2.0. Telefon disponuje rozměry 162,5 x 74,8 x 8,8 mm, bude tedy štíhlejší než předchozí model Narzo 20 Pro. Telefon poběží na poslední verzi operačního systému Android 11 s nadstavbou Realme UI 2.0.

To je z výčtu specifikací zatím vše. V tuto chvíli postrádáme informace o výkonu procesoru, který prozatím nebyl zveřejněn. Vzhledem k tomu, že indická pobočka Realme začátkem tohoto týdne oslovila zdejší komunitu a požádala o zvolení nejlepší vzhledu prodejního balení telefonu, můžeme očekávat, že bude telefon brzy uveden na trh.

