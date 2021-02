Netflix představuje novou užitečnou funkci

Netflix představil novou funkci „Downloads for You“, kterou najdete v mobilních aplikací pro Android a iOS. Streamovací služba prohlásila, že tato funkce automaticky stáhne doporučené televizní pořady nebo filmy do vašeho zařízení podle vašeho vkusu.

Funkce nejprve zamíří pro Android a velmi brzy začne testování také pro iOS aplikaci. Společnost tuto novinku propaguje jako rozšíření své funkce „Chytré stahování“, kterou představila před třemi lety jako způsob automatického stažení další epizody sledovaného pořadu. „Downloads for You“ to posune na další úroveň.

Jakmile bude funkce k dispozici, budete si ji moci aktivovat tímto způsobem. Přejděte na kartu Stahování a klepněte na volbu „Stahování pro Vás“. Vyberte množství obsahu, které chcete do svého zařízení stáhnout (1 GB, 3 GB nebo 5 GB), a klepněte na Zapnout. Čím více místa v úložišti dovolíte zaplnit, tím více obsahu vám Netflix stáhne. Prozatím není jasné, kdy se tato funkce objeví u všech iOS uživatelů. Celosvětově je ale k dispozici Android uživatelům.

