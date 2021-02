Měsíc slev s Xiaomi [sponzorovaný článek]

Užijte si svátek svatého Valentýna s Xiaomi! Potěšte svou polovičku novým telefonem, třeba oblíbeným Redmi 9 se slevou 1000 Kč, stačí zadat kód MILOVE1000. Pokud máte raději větší telefony, sáhněte po Redmi Note 9, který nyní pořídíte se slevou 1500 Kč. Stačí při nákupu zadat kód MILOVE1500. Nabídka platí v termínu 1.2. – 14.2. nebo do vyprodání zásob.

Pokud ale chcete něco výkonnějšího, po celý únor můžete využít slevy 2021 Kč na prémiovou řadu telefonů Xiaomi Mi 10T a 10T Pro. Stačí použít kód CHCIMI2021. K modelu Mi 10T 8+ 128GB získáte navíc kromě slevy i chytrý náramek Xiaomi Mi Band 5. Tato akce platí 1.2. – 28.2. nebo do vyprodání zásob.

Xiaomi Mi 10T

Ve své podstatě došlo na uvedení tří novinek – Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10T a Xiaomi Mi 10T Lite. Začneme s nejnižším modelem, který kromě slabších specifikací nabízí také výrazněji nižší cenu. Xiaomi Mi 10T Lite přichází s novým procesorem Snapdragon 750G s podporou 5G sítí.

Novinka zaujme 120Hz displejem, přičemž došlo na použití LCD technologie. Nebylo tak možné integrovat optickou čtečku otisků prstů do displeje, takže se přesunula na boční stranu. O energii se stará baterie s kapacitou 4820 mAh s podporou 33W nabíjení. Na zadní straně najdeme sestavu foťáků s 64 MPx, 8 MPx a dva s 2 MPx. Poslední dva jsou pro efekty a 8MPx je pro širokoúhlé snímky. Mezi bonusovými funkcemi najdeme například stereo reproduktory.

Začněme méně vybavenějším modelem Xiaomi Mi 10T. Ten má 6,67palcový LCD displej s frekvencí 144 Hz. Baterie se zastavila na příjemných 5000 mAh, přičemž podporuje rychlé 33W nabíjení. O výkon se v tomto případě stará Snapdragon 865, přičemž se nezapomnělo na podporu 5G sítí. Na zadní straně dominuje 64Mpx senzor a k tomu je k dispozici 13Mpx širokoúhlý snímač. Třetí je pro makro snímky. Mezi další funkce telefonu patří NFC, stereo reproduktory, 3D nahrávání, čtečka otisků prstů nebo třeba AI odemykání obličejem.

Pokud vás zařízení zaujalo, můžete si jej u Smarty zakoupit za příjemných 12 990 Kč. Za tuto cenu získáte model s 6 GB RAM a 128 GB úložiště. Za 13 990 Kč pak můžete mít vybavenější kousek, a to s 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Nezapomeňte při nákupu zadat kód CHCIMI2021, čímž získáte slevu. Kupujte ZDE.

Xiaomi Mi 10T Pro

Novinka Xiaomi Mi 10T Pro nabízí 6,67“ IPS FHD+ 144 Hz displej, osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 865 (1x 2,84 GHz/3x 2,42 GHz/4x 1,8 GHz), 8 GB LPDDR5 RAM, UFS 3.1 256 GB úložiště, trojitý zadní fotoaparát 108Mpx+13Mpx+5Mpx fotoaparát, přední 20 Mpx kameru, 8K video, Dual SIM, 5G, WiFi 6, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, čtečku otisků prstů, odemykaní obličejem, 5 000 mAh baterii s 33 W rychlým nabíjením, Android 10.

Hlavní objektiv s rozlišením 64 Mpx respektive 108 Mpx u Mi 10T Pro se hodí na běžné focení s vysokými detaily. Druhým ultraširokoúhlým objektivem zachytíte více z focené scény a makro objektivem objevíte kouzlo světa zblízka.

Hlavní charakteristiky fotoaparátů:

ultraširokoúhlý objektiv s rozlišením 13 Mpx makro objektiv s rozlišením 5 Mpx noční režim pro jasné fotky v noci video až v 8K rozlišení



Extra plynulý. Úsporný. Bezpečný. Reálné barevné podání. To jsou hlavní přednosti displeje v Xiaomi Mi 10T/Pro. Ultimátí rychlost a plynulost zaručena se 144Hz obnovovací frekvencí a variabilním měněním frekvence podle potřeby. Variabilní frekvence zajišťuje delší výdrž na jedno nabití. MEMC Technologie rozezná trajektorii pohybu a přidá optimalizované snímky do videí nebo her s menší hodnotou snímků za sekundu, tak aby obraz byl plynulejší a živější bez sekání.

Vrcholem pak je procesor pro rok 2020 Qualcomm Snapdragon 865 s podporou sítí 5. generace (5G) nabídne ultimátní výkon. Vyzkoušejte si nové 5G sítě, které poskytují ještě více možností, díky větší rychlost připojení. Procesor má pořádnou porci výkonu pro hry v maximální grafice. Práce s více aplikacemi najednou nedělá Xiaomi žádné problémy, díky dostatečně velké a rychlé RAM paměti. Hlavní uložiště má kapacitu až 256 GB respektive 128 v nižších konfiguracích.

Pokud vás zařízení zaujalo, můžete si jej u Smarty zakoupit za příjemných 14 990 Kč. Za tuto cenu získáte model s 8 GB RAM a 128 GB úložiště. Za 15 990 Kč pak můžete mít vybavenější kousek, a to s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. POZOR! Jako dárek k Mi 10T Pro získáte Xiaomi Mi Band 5. Nezapomeňte při nákupu zadat kód CHCIMI2021, čímž získáte slevu. Kupujte ZDE.

