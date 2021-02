Mediatek představil M80, modem s podporou mmWave

Zdroj: Mediatek

Společnost Mediatek se stává postupně významnějším hráčem na trhu s mobilními technologiemi. Například se spekuluje, že firma uzavřela dohodu o spolupráci s Applem. Dokonce začíná Mediatek dominovat nad Qualcommem. Dnes jsme se dočkali představení modemu, díky kterému bude více konkurovat ostatním hráčům na trhu.

Nové procesory Dimensity 1200 a 1100 představeny

Mediatek M80

Mediatek představil sérii procesorů Dimensity pro mobilní telefony, přičemž se chlubí nativní podporou pro sítě páté generace, ale nebyla úplná. Modem Mediatek M80 řeší tento nedostatek a nabízí podporu pro mmWave, tedy frekvencí řádově v desítkách GHz.

Díky tomu může M80 dosáhnout v rámci stahování na rychlost až 7,67 Gbps, což je o 0,17 Gbps více než konkurenční Snapdragon X60/X55. V případě nahrávání lze dosáhnout na 3,76 Gbps. I zde se Mediateku podařilo překonat zmiňovaný modem X60/X55, a to o 0,76 Gbps.

Samozřejmě to není jediná vlastnost nového modemu. Mezi další například patří dynamické sdílení spektra (DSS), Voice over New Radio (VoNR) a také podporu duálního režimu s dvěma SIM kartami. Firma se také zaměřila na úsporné funkce jako UltraSave Network Environment Detection a UltraSave OTA Content Awareness.

V tuto chvíli není jasné, kdy se modem poprvé objeví u smartphonů, ale je docela možné, že se tak stane až s příchodem očekávané novinky Dimensity 2000.

